DHA ANKARA- Estimesgut İlçe Başkanlığı binası kapısına yazılan not ile ilgili 3 kişi yakalandı 

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada, CHP Estimesgut İlçe Başkanlığı binası kapısına \'Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler\' yazılı not bırakılması ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle; \"04.12.2017 Pazartesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına A4 kâğıdına el yazısı ile yazılmış tehdit içerikli bir yazı bırakıldığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişi polis tarafından yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan K. U. S. ve K. L. yaşları 18\'den küçük olduğu için Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı ile dün ailelerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan Ü. T. isimli şahıs ile birlikte üç kişi bugün Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.\" denildi.

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Haber: ANKARA (DHA)

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