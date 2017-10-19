DHA ANKARA-  Erkan İbiş: Baykal'ın sağlık durumunda kötüye gidiş yok bizi umutlandıracak olumlu bulguları elde ediyoruz 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Kötüye gidiş yok. Tam aksine bizi umutlandıracak olumlu bulguları elde ediyoruz. Uyutulma işlemi devam ediyor. Beynin kendisini koruması için uyutulma işlemi çok önemli bu devam ediyor devam edecek\" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İbiş, Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"72 saatimiz doldu. 72 saat çok önemli ve kritikti. Ödem şiddetli oldu kanama da oldu. Ancak son 24 saattir bu bulgularda herhangi bir ilerleme olmadı tam tersine bir gerileme oldu. Elbette ciddiyetini yine koruyor. Ancak kötüye gidiş yok. Yaşamsal bulguları iyi hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularında iyiye doğru bir dönüş var düne oranla iyi durumda. Tomografi bulguları yine dün ki tomografiye göre daha iyi. Bunlar da bizim umudumuzu yükselten bizi sevindiren bulgular.

KÖTÜYE GİDİŞ YOK. TAM AKSİNE BİZİ UMUTLANDIRACAK OLUMLU BULGULARI ELDE EDİYORUZ

Tekrar ediyorum kötüye gidiş yok. Tam aksine bizi umutlandıracak olumlu bulguları elde ediyoruz. Uyutulma işlemi devam ediyor. Beynin kendisini koruması için uyutulma işlemi çok önemli bu devam ediyor devam edecek. Dünyanın ne iyi kliniğindeki uygulamalar aynen burada uygulanıyor hiçbir eksiğimiz yok. Elimizden gelenin ene iyisini yapıyoruz.

DENİZ BAYKAL BEYİN OĞLU ATAÇ BAYKAL\'DA KARAR SÜREÇLERİMİZİN HEPSİNİN İÇERİSİNDE

Deniz Baykal beyin oğlu Ataç Baykal\'da karar süreçlerimizin hepsinin içerisinde her toplantımızda burada. Uygulamaların, tedavi çabalarının ne kadar yüksek düzeyde olduğunu biliyor. Nörolojik bulgularında olumlu bulgular var. Kafatasında belli bölüm açılıyor basıncı düşürmek için. İlave tomografi yok yarın yapılabilir. Bilgi kirliliğine itibar etmeyin bizim dışımızda ne tür bir gelişme olursa olumlu veya olumsuz şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. \"

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)

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