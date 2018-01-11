DHA ANKARA Erkan Akçay: Bahçeli'nin açıklamalarıyla şaşkına dönenlerin  3 Kasım 2019'da dudakları uçuklayacak

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP\'nin MHP\'yi eleştirmesine tepki göstererek “Sayın Devlet Bahçeli\'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım\'da dudakları uçuklayacak. CHP\'nin şaşkınlığı bundandır. CHP\'nin MHP\'ye gösterdiği tepkiden sonra Kemal Kılıçdaroğlu\'nun cumhurbaşkanı adayı olma zorunluluğu vardır. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olma mecburiyeti vardır. “ dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti\'ye desteğini açıklayan MHP\'nin CHP tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine geçişin milli iradenin tercihi olduğunu bildiren Akçay, MHP olarak sistemin kurum ve kurallarıyla çalışması için katkı vermeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: \"CHP bir taraftan ittifak görüşmelerine karşı çıkarken diğer taraftan da cephe siyasetinin gereği olarak HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleriyle bir araya gelmektedir. Bunlarla birlikte bir şer cephesi kurmaya çalışmaktadır. Sayın Devlet Bahçeli\'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım\'da dudakları uçuklayacak. CHP\'nin şaşkınlığı bundandır. CHP\'nin başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür. Feryatları bundan ileri gelmektedir. 3 Kasım 2019\'da milli devlet, güçlü iktidar geliyor haberleri olsun. CHP, MHP\'ye laf yetiştireceklerine Sayın Genel Başkanımıza ittifak yolunu açtığı için teşekkür etmelidir. CHP\'nin anlayışı yapamıyorsak bozalım anlayışıdır. CHP sözcüleri Türkiye düşmanlarıyla girdikleri kirli ilişkileri, ittifakları örtbas etmek amacıyla MHP\'ye saldırarak dikkatleri kendi üzerlerinden bizim üzerimize çekmeye çalışmamaktadır. Partilerini FETÖ ve PKK kaydığına bindiği gerçeğini saklayamayacaklardır. CHP\'nin yolu cumhuriyeti yıkmak için kol kola girmişlerdir yoludur.\"

\"CHP\'NİN BULUNDUĞU YERDE MESELELER MUNDAR OLUR\"

Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in MHP\'ye ilişkin eleştirilerini şöyle yanıtladı:

“CHP\'nin sözcüleri kendi düşüncelerine MHP seçmenini de alet etmek amacıyla kendilerine gelmiş telefonlardan bahsetmişlerdir. Biz de çok sayıda telefon alıyoruz hem kendi partililerimizden yöneticilerimizden ve oy vermemiş vatandaşlarımızdan. Bilhassa 16 Nisan anayasa değişikliğiyle ilgili bir sürü kara propaganda yapılmıştı. Bunların aslı astarı olmadığı için vatandaşlarımız 3 Kasım sürecine teveccüh göstermektedir. CHP kavgasız kongre bile yapamıyor. Neymiş zirve yarım saat sürmüş beyefendilerin apartman toplantısı bile 4,5 saat sürüyormuş. CHP Meclis\'te de böyle. CHP\'nin bulunduğu apartman toplantısı 4,5 saat sürdüyse kısa bile sürmüş. Zaten CHP\'nin bulunduğu yerde meseleler affedersiniz mundar olur ne çözüm olur ne nihayete kavuşur saatler günler kaybolur gider. “

\"KILIÇDAROĞLU\'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA MECBURİYETİ VARDIR\"

CHP\'nin, Devlet Bahçeli\'nin 2019 seçimlerine neden aday olmadığını eleştirdiğini anımsatan Erkan Akçay şöyle devam etti: \"Her türlü ittifaka karşı çıkıyorlar. Sayın Bahçeli neden aday olmadı diye eleştiriyorlar. Ağız dolusu saygısızca saldıracaklarına, külhanbeyi edasıyla tepki göstereceklerine dönecekler kendi başkanlarına soracaklar. Ben buradan soruyorum artık: CHP\'nin MHP\'ye gösterdiği tepkiden sonra Kemal Kılıçdaroğlu\'nun cumhurbaşkanı adayı olma zorunluluğu vardır. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olma mecburiyeti vardır. Aday olacak mı olmayacak mı bunun cevabını versinler. 3 Kasım\'dan sonra Anadolu\'nun pek çok yerinde CHP\'nin tabelaları yerinden indirilirse CHP yöneticileri tarafından şaşırmayın.\"

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-Erkan Akçay açıklama

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)