DHA ANKARA- Erhan Kızılmeşe, ATO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Kutup Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Ankara ticaretine 35 yıldır hizmet sunan Kutup Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe, Ankara’da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla ATO Başkanlığına adaylığını açıkladı. Erhan Kızılmeşe, ATO\'da bir dönem komite ve bir dönem de meclis üyesi olarak görev aldığını hatırlatarak, bu dönemlerde, Ankara ticari hayatının canlanmasına katkı sunduğunu, bu katkıyı büyütmek ve ATO’yu daha geniş katılımla yönetmek için başkanlığa aday olduğunu söyledi. Ticaretin her kademesinde bulunduğunu kaydeden Erhan Kızılmeşe, 32 mağaza ile kendi sektöründe lider bir marka yaratmak için 35 yıl emek verdiğini belirterek şöyle konuştu:\"Mevcut durumun sebep olacağı sektörel sıkıntıları doğru tespit edip, etkin ve verimli çözümlerle doğru müdahaleyi yapmanın, işletmeleri ve ticaretin hızını koruma altına alacağı kanaatindeyim. Bu gibi durumlarda geç müdahaleler ya da geç tespitler birçok işletmenin faaliyet hacmine ve dolayısı ile istihdam kaybına zemin oluşturmaktadır. İşletmelerin, kurumların güçlü, zinde, dinamik ve verimli tutulabilmesi için değişime, yenilenmeye, gelişime açık olması ve öngörünün mümkün olduğunca üst düzeyde tutulabilmesi gerekiyor. Bu alandaki başarılı yönetim örneğini hepimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde görüyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ticaretin gelişimi için çalışmalarını değişim ve yenilenme zeminine oturttuğunu gözlemlemekteyim. ATO üyeleri olarak, bizlerin bunu çok iyi analiz ederek değişim, gelişim ve başarı için sorunu kaynağında çözmeye başlamamız, kaçınılmaz bir gerekliliktir.\"



Meslek komite seçim listelerinde sürekli aynı isimlerin bulunduğunu ifade eden Erhan Kızılmeşe, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Mevcut sistemde, meslek komite temsilcilerinin seçimlerindeki oy kullanım oranı, hayret verici derecede düşük olmakla beraber, meslek komite seçim listelerinde de ne yazık ki hep aynı isimler bulunmaktadır. Kaldı ki aynı kişiler 2-3-4 ayrı meslek komitesinden şirket yetkilileri olarak seçime katılıp kendilerinin ve gruplarının seçilmesini garantileyerek görev almak isteyen diğer üyelere, gençlere ve kadınlara engel teşkil etmektedirler. Bu durum, kurumun ağırlaşmasına ve değişime karşı direnç oluşmasına neden olmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi ATO’nun kuruluş gayesi ticaret hacmini büyütmek, ticarete ivme kazandırarak ve kalkınmaya katkı sağlayarak istihdamı artırmaktır. Hiçbir siyasi kimlikle değil, hiçbir grubun veya oluşumun mensubu olarak değil, bir vatandaş olarak üstüme düşen görevi yerine getirmek istiyorum. Bunun için de herkesin desteğini almaya, ATO’nun tüm değerli üyeleri ile birlikte çalışmaya, ATO’yu birlikte yönetmeye adayım. Esnafı, tüccarları, iş adamlarını, gençleri ve el attıkları her işte fark yaratan kadınları Ankara’nın ticaretini birlikte yönetmeye davet ediyorum. Tüm ATO üyelerinden seçimlerde oy kullanmalarını, fikir, tecrübe ve görüşleri ile meslek komitelerine, yönetime aktif olarak katılmalarını rica ediyorum. Ben değişim rüzgarıyla Ankara’nın ticari hayatını canlandırmaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katkı sunmaya talibim.\"



Erhan Kızılmeşe, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'ndan destek isteyerek şöyle konuştu: \"Ticaret netlik ister, direnç ister, cesaret ister. Er meydanıdır, mertlik ister. ATO’nun başkanlığı için kendine güvenen her adayla eşit ve adil şartlarda seve seve yarışa varım. Bu davranış ve tutumları kendilerini ve temsil ettikleri kurumları aciz duruma düşürmekte olup, benim başkanlığa aday olma kararımın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Zeytin Dalı Harekâtı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘yedi düvelle mücadele ediyoruz’. 8’inci düvel gibi davrananlarla da mücadele ederim. Bunlar beni hiçbir zaman yıldırmadı, yıldıramaz, korkutamaz. Allah’ın izniyle 14 Nisan, ticarette değişim rüzgarlarını başlattığımız milat olacaktır.\"

