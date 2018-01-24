DHA ANKARA- Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor bunların kökünü kazıyacağız (Geniş haber) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin, \"Afrin\'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz Harekât, başarı ile devam ediyor. TSK\'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin\'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bölgeyi, tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz varsa ama 4 gün içerisinde tespit ettiğimiz kadarıyla 268 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek bunların kökünü kazıyacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Afrin\'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz Harekât, başarı ile devam ediyor. TSK\'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin\'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bölgeyi, tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Sınır güvenliğimiz elbette önemli. Vatandaşlılarımızın can ve mal güvenliğine kast eden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Ama biz Suriye\'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu ve geleceğini en az kendimizin ki kadar önemli görüyoruz. Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Birileri hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Sınır güvenliğimizi sağlamaya ve Suriye\'yi yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin geri dönenebilecekleri emin bir yer haline getirme gayretimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor.

DEAŞ\'LILARLA BİRLİKTE ÜLKEMİZE KARŞI AÇIK NET SAVAŞIYORLAR

Bu operasyonu Afrin\'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye kimi bizi Suriye\'yi işgal ile suçlamaya çalışıyor. Afrin\'de önce teröristlerin kökünü kurutacağız sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. 3 buçuk milyon misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları ana vatanlarına geri göndereceğiz. Sürekli olarak böyle çadırda konteynırlarda herhalde iskan edecek halimiz yok. DEAŞ bahanesi ile Afrin\'i terör koridoruna dahil etmek isteyeneler bugün DEAŞ\'lılarla birlikte ülkemize karşı açık net savaşıyorlar. Bölücü örgüt güya hapishanelerde tuttuğu DEAŞ\'lıları bize karşı savaşmak üzere salıvermiş. Çünkü bunların birbirinden farkı yok hepsi aynı. Bunlar madalyonun iki yüzü gibi.

ÜLKEMİZE YÖNELİK EYLEMLER İÇİN REZERVDE TUTULDUĞUNU DA İYİ BİLİYORUZ

Rakka\'daki DEAŞ\'lılar kolayca imha edilebilecekken kamyonlar ile çıkartılarak çeşitli bölgelere dağıtıldı. Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu da iyi biliyoruz, haberdarız.\"

\"KARDEŞLERİMİZİ HAVALİMANINDA DÖVMEYE ÇALIŞIYORLAR ALMAN POLİSİ İZLİYOR. BÖYLE GÜVENLİK OLABİLİR Mİ?\"

Erdoğan, \"Dost Almanya. Bakınız yolcularımız oradan Türkiye\'ye dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi havalimanında alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer havalimanı. Bu yapılıyor, müdahale yok. Nereye kadar? Söylediğimiz zaman \'olmuyor\' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"BUNLAR, BARBAR, KATİL, HIRSIZ, IRZ DÜŞMANI\"

Erdoğan, \"Kobani\'den ülkemize kaçanlar ülkelerine dönmüyor. Çünkü bölgeden görünüştü belki DEAŞ gitti ama başka bir terör örgütü çöreklendi. Bunlar katil, bunlar hırsız, bunlar ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı post modern Haçlı Seferi\'nin yeni işbirlikçileri. Bu örgütü destekleyip Türkiye\'yi işgalci diyenlerin bırakın Kürtçülüğünü, sosyalistliğini insanlığından şüphe ederim. Afrin\'de biz aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Biz, 13-15 yaşındaki çocukların, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınların ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan, kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ZEYTİN DALI ADINI VERİRKEN KUCAKLAYALIM, ÖZGÜRLÜK ADIMI ATALIM İSTEDİK\"

Erdoğan, \"Dünyadan insan hakları ve özgürlükler adına çalışan ne kadar STK ve devlet varsa hepsini Türkiye\'yi desteklemeye davet ediyorum. Zeytin Dalı Operasyonu. Zeytin bizim inancımızda kutsaldır. Zeytin Dalı adını verirken kucaklayalım, özgürlük adımı atalım istedik. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor\" dedi.

\"ZEYTİNLİK HAREKATI VARDI. NE YAZIK Kİ OBAMA ORADA BİZİ ALDATTI\"

Erdoğan, \"Biz Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç\'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz. Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O Harekat, Münbiç\'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık onlar yapmadı. \'Münbiç\'i gerçek sahiplerine bırakacağız\' dediler. Sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada âdeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt devleti koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki. Yüzde 95\'i Arap var. Burada Kürt yok ki. Bunları söyleyince beyler rahatsız oluyor. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz\" açıklamasında bulundu.

7-8 ŞEHİDİMİZ VARSA AMA 4 GÜN İÇERİSİNDE TESPİT ETTİĞİMİZ KADARIYLA 268 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan, \"Kararlılıkla yolumuzu devam edeceğiz. 2015 yılı Temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde binin üzerinde şehit verdik. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda da 22 şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, 4 gün içerisinde karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok. Derdimiz oranın toprakları değil orada adaletin tesisidir. 3 buçuk milyon Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır\" diye konuştu.

\"ASKERLERİMİZLE YAPILAN RÖPORTAJLARA BAKINCA \'BİZ AFRİN\'E DÜĞÜNE GİDİYORUZ\' DİYORLAR\"

Erdoğan, \"Bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız ÖSO\'daki kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Şu anda askerlerimizi ben öyle görüyorum. Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara bakınca \'biz Afrin\'e düğüne gidiyoruz\' diyorlar. Buna inanmak sıradan herkesin karı değil. Buradan Zeytin Dalı ve daha önceki operasyonlarda, 15 Temmuz\'da verdiğimiz bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sıhhat diliyorum. Bizim vatanımız tarla değil, kimse bölemez. Ama içeride ama dışarıda bunların inlerine inlerine gireceğiz. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

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Haber: Hakime TORUN / ANKARA (DHA)