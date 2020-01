DHA ANKARA- Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) eleştirilerine ilişkin, \"ÖSO terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Biz sadece ülkemizin güvenliği ve refahı için değil aynı zamanda komşularımızın, masumların, mağdurların esenliği için de bu mücadeleyi veriyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu.

\"KARARI VERDİĞİMİZDE ÖNCE BEN SONRA HEP BİRLİKTE GİDECEĞİZ\"

\'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları üzerine Erdoğan, \"Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz\" dedi.

\"ÖSO HER MEŞREPTEN HER İNANÇTAN ETNİK KÖKENDEN BULUNAN İNSANIN BULUNDUĞU MİLLİ YAPIDIR\"

Erdoğan, \"Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. Bu operasyonda ÖSO şu ana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır. Zeytin Dalı Operasyonunda şu ana kadar 16 şehit ve 100\'ye yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada sürdürmektedir. Bizim de şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu\'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik\" ifadelerini kullandı.

\"ÖSO, TIPKI KURTULUŞ SAVAŞIMIZDAKİ KUVÂ-Yİ MİLLİYE GÜÇLERİ GİBİ BİR SİVİL OLUŞUMDUR\"

Erdoğan, \"ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Biz sadece ülkemizin güvenliği ve refahı için değil aynı zamanda komşularımızın, masumların, mağdurların esenliği için de bu mücadeleyi veriyoruz\" dedi.

\"YANLARINDA KİMİN OLDUĞUNA BAKMAKSIZIN TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin haksız ve gereksiz canına kast etmek gibi bir düşüncemiz asla yok. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki teörör örgütü tamamen ortadan kalkana, hala ülkemizdeki 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Öyle alavere dalavere ile değil açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin\" diye konuştu.



