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DHA ANKARA- Erdoğan: İddia edildiği gibi yurtdışına giden tek kuruş yok 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "İddia edildiği gibi yurtdışına giden tek kuruş yok

29 Kasım 2017 21:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun iddialarına ilişkin, \"İddia edildiği gibi yurtdışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı, yalan. Bu zat bir kez daha müfteri durumuna düştü. Bu durum karşısında yüzü kızaracak mı? Hiç  sanmıyorum. \'İspat et bu görevi bırakacağım başbakanlığı bırakacağım\' dedim. Şimdi yine aynısını söylüyorum; İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım. Ama sen de CHP\'nin başına, bu milletin başına bela olmaktan çekil. Söylediklerinin hiç birisinin doğru olmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen özür dilmeyi aklından geçirmiyor. Böyle vicdansızlık olur mu?\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısındaki iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"İddia edildiği gibi yurtdışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı, yalan. Bu zat bir kez daha müfteri durumuna düştü. Bu durum karşısında yüzü kızaracak mı? Hiç  sanmıyorum. Dün grup toplantısında çıktı, \'cumhurbaşkanı ve ailesi yurt dışındaki bir takım hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi\' diye bir iddia ortaya attı. Biz de kendisini müfteri ilan ederek iddialarını ispata davet ettik. Elindeki bir tomar kağıdı sallayarak da \'işte dekontları da bunlar\' dedi. Tabi dekont dediği kağıtları, ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. Avukatlar hemen anında kendisine bunu ilgili savcılığa lütfen veriniz, medyaya veriniz dedi. Ve o kağıtların ne olduğunu şimdilik bir kendisi, bir de onları bu zatın eline tutuşturanlar biliyor. Tabi bu zatın elinde bilgi belge olmadan ilk yalan söyleyişi ilk iftira atışı da değil. Bir ara şahsımla alakalı İsviçre\'de hesaplarım olduğunu söyleyip durdu, ispata davet ettiğimde belge gösteremedi, rezil kepaze oldu. Ben bunun peşinde gidenlere şaşıyorum. \'İspat et bu görevi bırakacağım başbakanlığı bırakacağım\' dedim. Şimdi yine aynısını söylüyorum; İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım. Ama sen de CHP\'nin başına, bu milletin başına bela olmaktan çekil. Söylediklerinin hiç birisinin doğru olmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen özür dilmeyi aklından geçirmiyor. Böyle vicdansızlık olur mu?\" diye konuştu. 

Görüntü dökümü
-Yapılan konuşmalar 
-Başbakanın konuşması 
- Erdoğan\'ın konuşması
-Detaylar   

ANKARA (DHA)  
 

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