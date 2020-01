DHA ANKARA- Erdoğan: Faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin ve ve doların yüksek olmasına ilişkin \"Döviz kurunun yüksekliği hep ifade ettiğim gibi kesinlikle ekonominin gerçekleriyle uyumlu değildir. Bunun için de döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum. Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum. Ben yüksek faize karşı olduğumu tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de düzenlenecek TÜBA Ödül Töreni\'nde konuştu.

\"ELON MUSK\'IN NE DENLİ HEYECAN, AŞK DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜM\"

Elon Musk\'ın Türkiye ziyaretine değinen Erdoğan, \"Geçen günlerde Elon Musk bir ziyaret yaptı bizlere. Kendisiyle bir görüşme yaptık. Kendisinin ne denli heyecan dolu olduğunu gördüm, aşk dolu olduğunu gördüm. Kendisinin gayreti, hayalleri, heyecanı takdire şayandı. Elektrikli araç projesinin petrol odaklı çatışmaların, yıkımların, acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum. Bu gelişimlerin ülkemizin çevresindeki geniş coğrafyada süren enerji kaynaklarına hakim olma kavgasının bir an önce bitmesine vesile olmasını tüm samimiyetimle temenni ediyorum\" diye konuştu.

\"HİÇ ŞÜPHESİZ BİZİM DE YANLIŞLARIMIZ, EKSİKLİKLERİMİZ VAR\"

Bilimin önemine vurgu yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Gönül ister ki, dünyanın huzuruna ve refahına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar bizim ülkemizden çıksın. Bizim bilim adamlarımızın damgasını taşısın. Her konu gibi maalesef bilimde, belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Elbette burada tüm suçu tüm günahı karşı tarafa yıkıp da kendimizi rahatlatma kolaylığına kapılmıyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Hiç şüphesiz bizim de yanlışlarımız, eksikliklerimiz var. Birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın tüm önemli bilim insanlarının çekim merkezi olan coğrafyamız, bugün sefalet ve acı içinde kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulamalıyız. Nerde yanlış yaptık? Teşhisi doğru koymazsak bundan sonra ne olması gerektiğini de doğru belirleyemeyiz. Bilimin ve bilimsel çalışmaların anlamını zihinlerimizde doğru yere oturtmalıyız. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz. Türkiye, her konuda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da bölgesinde öncülük etmek mecburiyetindedir. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi bilimin her alanında ileriye taşıyacak ve bu çalışmalarla birlikte eserleri ortaya koyacak bir desteği verdik. Fen ve mühendislikte savunma sanayii başta olmak üzere her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik.

KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI ŞİMDİ İHA YAPIYORUZ

Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA yapıyoruz, tanklarımızı da yapmaya başlıyoruz. İhtiyaçlarımızın büyük bir kısmını kendi ürünlerimizle karşılar hale geldik. Kendi kendimize yetmek zorundayız. Bugün geldiğimiz yer önemli ama yeterli değildir. Türkiye yıllarca yurt dışına beyin göçü veren bir ülke olarak anıldı. Bugün yetişmiş insanlarımızı ülkemizde tutmanın yanında yurtdışına gitmiş olanları tekrar ülkemize geri getirme çabası içerisindeyiz. Ülkemizin geldiği yer itibariyle kimsenin yurtdışına gittiğinde daha fazla imkana, fırsata, desteğe kavuşamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.\"

\"YÜZDE 11,1 İLE DÜNYADA BİR NUMARA OLDUK\"

Faizin ve ve doların yüksek olmasına ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Batı ülkelerinde 2008 küresel finans krizinin yıkıcı etkileri halen hissediliyor. Son büyüme oranlarını gördünüz. Yüzde 11,1 ile dünyada bir numara olduk. Bu kriz ülkemizi teğet geçtiği için kısa sürede toparlandık. Rekor büyüme oranını yakaladık. Üçüncü çeyrek çok çok önemliydi. Yıl sonu itibariyle de yüzde 7.5 civarında bir büyüme oranını yıllık olarak yakalayacağız.

FAİZ ARTIRIMI BASKISINI MEŞRULAŞTIRMA GAYRETLERİ BEYHUDE BİR ÇABA

Döviz kurunun yüksekliği hep ifade ettiğim gibi kesinlikle ekonominin gerçekleriyle uyumlu değildir. Bunun için de döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum. Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum.

YÜKSEK FAİZE KARŞI OLDUĞUMU TEKRAR AÇIKLIYORUM

Ben yüksek faize karşı olduğumu tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir. 2018 yılı büyük başarılara imza attığımız bir yıl olacaktır. Biz kendimize inandığımızda hedeflerimize sahip çıktığımızda aşamayacağımız hiçbir engel, sorun yoktur. Allah\'ın izniyle 2023 hedeflerine ulaştığımızda bu kötü hatıraları kazıyıp atacağız. Hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için bilim insanlarının desteğine ihtiyacımız var.\"



Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)