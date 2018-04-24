DHA ANKARA- Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (1) 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM\'de yapılan 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, \"Hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Tabi dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor. Onun burada konuşma yetkisi yok. Veya konuşma hakkı yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya. AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti\"dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu.

Adıyaman\'daki 5.1\'lik depreme ilişkin Erdoğan, \"Çok şükür can kaybı yok. 13 yaralımız var ayakta tedavi edildiler. Maddi hasarlar da zaten giderilir. Recep bey ve Ahmet bey de Adıyaman\'a hareket ediyor yerinden inceleme yapacaklar\" dedi.

Erdoğan, \"Seçim kanunlarındaki paket başta olmak üzere tatile girmeden çok önemli çalışmalar var. Bunları tamamladıktan sonra sahada gece gündüz inşallah çalışacağız\" dedi.

\"HASTALIKLI SİYASETLERİNİ ÜLKEMİZİN BU MİLLİ BAYRAMINI ZEHİRLEMEK İÇİN KULLANANLARI BURADAN ŞİDDETLE KINIYORUM\"

TBMM\'deki 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin Erdoğan, \"Dün Meclis Genel Kurulu\'nda şahit olduğumuz görüntüleri, yapılan tartışmaları asla tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Miletlimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek kendisini o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçışını gizlemek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır\" dedi.

\"BİR DE EDEPSİZCE EL KOL HAREKETİ YAPIYORSUN\"

15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarına değinen Erdoğan, \"Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri kullananlara ben buradan gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat: 23:17 ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı\'nda tankların başındakilerle görüşmeler yapılıyor. Yapıldıktan sonra tanklar yolu açıyor bay Kemal oradan Bakırköy\'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı\'nın evinde misafir ediliyor. Kahvesini yudumlarken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. Biz Marmaris\'ten Atatürk Havalimanı\'na geliyoruz. Benim gelişimin nasıl odluğunu enerji bakanımız Berat bey, eşim, kızım , torunlarım onlarla beraber indiğimi dün orada bir terbiyesiz var. Nasıl olduğunu nerden biliyorsun? Olayı yaşayan benim. Kalkıp buradan bizim İstanbul Emniyeti ile şununla bununla şöyle konuşmuşuz oraya inmişiz. İnsanda ahlak denilen bir şey olur. 23:17\'de sen genel başkanınla oradasın. Biz Marmaris\'te uçağımız ile geliyoruz. Piste indiğimizde helikopter ve F-16\'lar hala uçuyor. İndikten sonra 10 binler orada. Sen CHP\'lileri kandırabilirsin ama o 10 binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Kahramanca F-16\'ların karşısında dikilenlerden olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi\'nde alkışlayanlardan oldunuz. O gece 16 saat süren bu operasyonu biz bizzat havalimanında yönettik. Bay Kemal sen nerelerdeydin o saatte? Operasyon bitene kadar dimdik durduk orada. Genel Kurmayı vekaleten orada Ümit paşaya verdik. Bay Kemal bunları biliyor musun? Bu şekilde süreci yönettik. Tabi dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor. Onun burada konuşma yetkisi yok. Veya konuşma hakkı yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya. AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın\" ifadelerini kullandı.

\"DÜN ORADAKİ GELİŞMELER BİR AFET, FELAKETTİ\"

TBMM\'deki 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: \"Onun için bir defa haddini bileceksin. Bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti. Millî iradenin tecelli ettiği yerde milletimizin iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı\'na tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkumdur.\"

\"BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ TABİ YÜREĞİ YETİP DE MEYDANA ÇIKABİLİRSE İNŞALLAH 24 HAZİRAN\'DA GÖRECEĞİZ\"

15 CHP\'li milletvekilinin İYİ Parti\'ye geçmesine değinen Erdoğan, \"Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti\'ye. Peki bu 15 adamın sözde İYİ Parti\'yi kabul etti mi? Etmedi. İYİ Parti\'nin koltuklarında bu adamların yok hala CHP koltuklarında. Niye gitmediler demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki anlaşamadın, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum? Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Sözde İYİ Parti dün orada 3-4 kişi vardı. Arka koltuklar boş. Onlar CHP gurubunun sıralarında. Böyle bir fırsat oldu. O fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu. Çok garip bir senaryo piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak? Bizim böyle bir sıkıntımız yok yoldayız. Seçim çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların ilkini ayın 6\'sında açıklayacağız inşallah o da bizim manifestomuz olacak\" dedi. Bu zat geçtiğimiz günlerde mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı\'ya iftara attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşım? Osmanlı\'yı kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulüm etmek ile itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesile ile bir kez daha görmüş olduk bir defa haddini bileceksin. Bu zatın iflah olmayacağı iyice anlaşılmıştır. Bu zatın boyunun ölçüsünü tabi yüreği yetip de meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran\'da göreceğiz\" diye konuştu.

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Hakime TORUN-Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)

