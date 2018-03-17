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DHA ANKARA-Erdoğan: Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103

17 Mart 2018 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, \"Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, \'Çanakkale Geçilmez\' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: \"Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, \'Çanakkale Geçilmez\' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal’in kelimeleriyle Çanakkale \'bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan\' zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürüttüğümüz beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bundan 103 sene önce birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir. 

ZEYTİN DALI HAREKÂTINDA ÇOK KISA ZAMANDA ELDE EDİLEN BAŞARI ...
Zeytin Dalı Harekâtında çok kısa zamanda elde edilen başarı, hem ülkemizin gücünü, hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese ispat etmiştir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.\" 

ANKARA (DHA) 

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