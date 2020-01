DHA ANKARA- Erdoğan: Birisi sözde adalet yürüyüşü yapıyor arada sırada karavana oturup atletle yemek yiyor trajikomik görüntüler

\"ŞİMDİ DENİZİN ÜZERİNE HAVALİMANI YAPIYORUZ, BUNLAR \'İSTEMEZÜK\' DİYORLAR. KİM BUNLAR? KOMÜNİSTLER, KOMÜNİSTLER. BU SOL ZİHNİYET, BU KOMÜNİSTLER, BUNLAR HİÇBİR ZAMAN VATANSEVER, MİLLİYETPERVER DEĞİLDİR\"

\"ATATÜRK\'Ü BÖYLE ATLETLE YEMEK YERKEN GÖRÜP DE RESİM ÇEKTİRDİĞİNE ŞAHİT OLDUN MU?\"

\"BİR TANE \'EVET\' FAZLA OLURSA İŞ BİTİYOR HAZMEDEMİYORLAR HAZIMSIZLIK VAR MİDELERİNE OTURDU BU İŞ. ALIŞACAKLAR\"

\"HER İSTEDİKLERİNİ YERİNE GETİREN, ADETA EMİRLERİNE AMADE BİR TÜRKİYE HAYALİYLE YANIP TUTUŞANLAR KUDURUYORLAR VE KUDURACAKLAR\"

\"İLK HEDEF 15 BİN DOLAR. HER KİM ÜLKEMİZİ BU SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKARABİLECEĞİNİ İDDİA EDİYORSA BİZİM RAKİBİMİZ O OLUR\"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafını eleştiren Erdoğan, \"Birisi sözde Adalet Yürüyüşü yapıyor. Arada sırada karavana oturup atletle yemek yiyor. Bugün de baktım bir gazete başlık atmış \'vatandaş filanca\' diye. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım bir gazeteciyi çağıracak beni böyle çek diyecek. Ondan sonra da ben Atatürk\'ün partisinin başıyım. Atatürk\'ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı? Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi verdi yine verecek\" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 39. Muhtarlar toplantısında konuştu.

\"ÜLKEMDEKİ HALKIM HUZURA ULAŞMADIKÇA DEVLET BAŞKANI OLARAK SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMİŞ OLAMAYIZ\"

OHAL\'e değinen Erdoğan, \"Şu anki OHAL\'in terör örgütlerini def etmek onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Benim güneydoğudaki, doğudaki halkım, ülkemdeki halkım huzura ulaşmadıkça biz devlet başkanı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Muhtarlarım tehdit edilerek, eğer bu köyden mahalleden bizim dışımızda herhangi bir partiye bir tane oy çıkarsa, bilesin ki öldürülürsün. Bu tehdit altında benim muhtarım olduğu sürece, ben sorumluluğumu yerine getirmiş olamam. El ele vereceğiz OHAL ile birlikte bölgeyi huzura, mutluluğu erdirmeye karşı bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"TUVALETE GİDİŞİN FİYATI 1 MİLYONDU. ESKİDEN DELİKLİ KURUŞLARLA GİDİYORDUK\"

Erdoğan, \"Paramızda istemediğiniz kadar sıfır vardı. Onları attık. Tuvalete gidişin fiyatı 1 milyondu. Eskiden delikli kuruşlarla gidiyorduk. Nerelerden nerelere getirdik ülkeyi. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. 6 sıfır atmak suretiyle paramıza itibarını yeniden kazandırırken demokratik ve hukuki reformlarımızı da kesintisiz sürdürdük\" dedi.

\"SURİYE\'NİN KUZEYİNDE PYD\'YE, YPG\'YE BİR DEVLET SÖZDE DEVLET ASLA KURDURTMAYIZ, KURDURTMAYACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Suriye\'de kurulmak istenen terör devletinin önünü kesecek en kritik hamlemizi yaparak Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdik. Kararlılığımız vardı. Suriye\'nin kuzeyinde PYD\'ye, YPG\'ye bir devlet sözde devlet asla kurdurtmayız, kurdurtmayacağız. Bazıları Kürt devleti falan diyor. Ben bunu Kürt kardeşlerime hakaret telakki ediyorum. İnanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim Suriye\'nin kuzeyinde Türkiye\'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir. Ülkemizin içinde bir üniter yapı halinde şu anda Türk\'ü, Kürt\'ü, Laz\'ı Çerkez\'i, Gürcü\'sü … ile 80 milyon tek milletiz. Tek bayrağımız, tek vatanımız ve tek devletimiz var. 780 bin kilometrekare tek vatan. Bu vatanı bölmeye gayret edenlere, biz her tarafı mezar ederiz\" açıklamasında bulundu.

\"YAPMAK İSTEDİKLERİ SURİYE\'NİN KUZEYİNDE BİR TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAK SURETİYLE AKDENİZ\'E ULAŞMAKTI\"

Erdoğan, \"Cerablus\'a biz neden girdik? Gaziantep\'te 56 vatandaşımız şehit edildiği zaman \'sabredemeyiz\' dedik. Rai ve ardından El Bab\'a girdik. Oralarda aslında Arap kardeşlerimiz yaşıyordu. Yapmak istedikleri neydi? Suriye\'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz\'e ulaşmaktı. Kusura bakmasınlar, Cudi\'de ne yaptıysak, Tendürek\'de ne yaptıysak, Kandil\'de ne yapıyorsak, Gabar\'da ne yapıyorsak, Bestler-Dereler\'de ne yapıyorsak, her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"BİR TANE \'EVET\' FAZLA OLURSA İŞ BİTİYOR HAZMEDEMİYORLAR HAZIMSIZLIK VAR MİDELERİNE OTURDU ALIŞACAKLAR\"

Erdoğan, \"Bazıları köşelerinde yazıyor. \'Şu kadar hayır oyunu nereye koyacaksınız\' diye. Ya geç o işleri. Bir tane \'evet\' fazla olursa bu iş bitiyor mu? Bitiyor. Demokrasi bu. Hangisi daha fazla çıkarsa mesele onun lehine bitmiştir. Ama hazmedemiyorlar. Bunlarda hazımsızlık var midelerine oturdu bu iş. Alışacaklar bu işe. Yeter ki biz el ele olalım, beraber olalım\" ifadelerini kullandı.

\"HER İSTEDİKLERİNİ YERİNE GETİREN, TÜRKİYE HAYALİYLE YANIP TUTUŞANLAR KUDURUYOR, KUDURACAKLAR\"

Erdoğan, \"Türkiye\'nin çıkarları, hassasiyetleri, talepleri söz konusu olduğunda kibirle demokrasiden, insan haklarından, bize ders vermekten söz edenlerin, kendi çıkarlarını nasıl her şeyin üzerinde tuttuklarını biz çok iyi biliriz. Her dediklerini yapan, her istediklerini yerine getiren, adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar, biz kendi ajandamızı takip ettikçe, onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar ve kuduracaklar. Türkiye\'nin yükselişini hiç bir güç durduramayacak\" açıklamasında bulundu.

\"BU SOL ZİHNİYET, BU KOMÜNİSTLER, BUNLAR HİÇBİR ZAMAN VATANSEVER, MİLLİYETPERVER DEĞİLDİR\"

\"Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir\" diyerek eleştiride bulunan Erdoğan, \"Yıllarca havalimanı, havalimanı dendi. Şimdi denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, bunlar \'İstemezük\' diyorlar. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. İki ili, Artvin ve Rize\'yi kucaklayacak bu havalimanı, adam \'İstemezük\' diyor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir. Bu hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Milletimiz yıllarca kendisine oynanan oyunları bozdu. Ülkemizi geldiğimiz noktanın gerisine düşürecek hiçbir organizasyonun başarı şansı yoktur\" diye konuştu.

\"İLK HEDEF 15 BİN DOLAR. KİM ÜLKEMİZİ BU SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKARABİLECEĞİNİ İDDİA EDİYORSA RAKİBİMİZ O OLUR\"

Erdoğan, \"Ölçü belli, kişi başına milli geliri 10 bin doların üzerine çıkarmak. İlk hedef 15 bin dolar. Her kim ülkemizi bu seviyenin üzerine çıkarabileceğini iddia ediyorsa bizim rakibimiz o olur\" dedi.

\"BİRİSİ SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPIYOR. ARADA SIRADA KARAVANA OTURUP ATLETLE YEMEK YİYOR TRAJİKOMİK\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafını eleştiren Erdoğan, \"Birisi sözde Adalet Yürüyüşü yapıyor. Arada sırada karavana oturup atletle yemek yiyor. Bugün de baktım bir gazete başlık atmış \'vatandaş filanca\' diye. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım bir gazeteciyi çağıracak beni böyle çek diyecek. Ondan sonra da ben Atatürk\'ün partisinin başıyım. Atatürk\'ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı? Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi verdi yine verecek\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

-Erdoğan\'nın konuşması

-Detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)