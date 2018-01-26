DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin'i işgale gitmiyoruz (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, \"Operasyonun 7. günü 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bunlar tespit edilenler. Afrin\'i işgale gitmiyoruz. Orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Suriye\'deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz\" dedi.

\"MİLLETİMİZİN VE ORDUMUZUN ELİNDE ASLA ÇOCUK KANI KADIN KANI MASUM KANI YOKTUR\"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde \"Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\"nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Bölücü terör örgütünün kadın, çocuk yaşlı demeden kendisine karşı çıkan herkesi katleden bir cani güruhu olduğunu biliyoruz. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı kadın kanı masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar kadim dönemlerden beri Türk askerinin kati kurallarıdır.

OPERASYONUN 7. GÜNÜ 343 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ VAZİYETTE

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar bugün operasyonun 7. günü 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bunlar tespit edilenler.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ GİBİ BİR KESİM \'SAVAŞA HAYIR\' DİYE KENDİNE GÖRE BİR KAMPANYA YÜRÜTMEK İSTİYOR

Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim \'Savaşa hayır\' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini de pek duymadık. Zaten bunların barış ile alakası yok. Doğuda, Güneydoğuda bu kadar vatandaşım şehit edildi. Bunlardan şu anda içeride olan bu terör uygulayıcılarına yönelik en ufak bir açıklama duyduk mu? Duymadık. Çünkü bunlar bu senaryonun içindeler. Kandil\'e kadar gidip orada görüşmeler yapıp ondan sonra yazdıkları kitaplar ile kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların bugüne kadar bu teröristlerin karşısına dikildiklerini hiç duyduk mu? Duymadık.

ATTIĞIMIZ ADIM KARARLI BİR ADIMDIR MİLLETİN HAKKI OLAN BİR ADIMDIR. BU HAKKI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ

Bütün terör örgütlerinin sınırlarımızda yapmış olduğu taciz harekatına karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanmayı hazmedemeyen bu sözde dernek veya kişiler kusura bakmasınlar attığımız adım kararlı bir adımdır milletin hakkı olan bir adımdır. Bu hakkı sonuna kadar koruyacağız.

TAYYİP ERDOĞAN\'A VE ARKADAŞLARINA ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTLERİ TEHDİTLER SALLAYABİLİR

Tayyip Erdoğan\'a ve arkadaşlarına uluslararası terör örgütleri tehditler sallayabilir. Bunlar da onların yanında yer alabilir. Hiç önemli değil. Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Çok sabrettik, çözüm için çok gayret gösterdik. Ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı ayın 20\'sinde adımı attık inandığımız bu yolda Mehmetlerimizle yürüyoruz. Milletim bir bütün oldu şu anda.\"



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Haber: Hakime TORUN / ANKARA (DHA)