DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarı ile temasını kestikten sonra yeni bir strateji ile harekatı sürdüreceğiz 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'na konuştu.

\"HİÇ KİMSENİN KİŞİSEL HESABI, KİBRİ, HIRSI İLE UĞRAŞAMAZ VAKİT KAYBEDEMEYİZ\"

2019 seçimlerine ilişkin Erdoğan, \"Çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir yönetim sitemine geçecektir. Kimi partilerde şahit olduğumuz kısır çekişmelerin, incitici kavgaların sinsi ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz. Her kim AK Parti\'yi böyle kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa bu yönde bir çaba içine girerse önce şahsımı karşısında bulur. Hiç kimsenin kişisel hesabı, kibri, hırsı ile uğraşamaz vakit kaybedemeyiz\" diye konuştu.

\"SEÇİM SİSTEMİNİN ÖZÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK\"

Seçim ittifakına ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: \"Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef oydaki zayiatı minimize etmek. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir. Cumhurbaşkanı adayının da bu güç birliği çerçevesinde belirlenmesi gayet tabidir. 2019 Kasımındaki seçimlerde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecektir. Asıl yenilik burada. Seçmen her ikisi için oy kullanıp aynı zarf içinde sandığa atacaklarıdır. Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok. Her parti kendi milletvekili listesini yapacak. Kendi oyunu alacak, kendi milletvekillerini çıkartacaktır.

TEK FARK İTTİFAK HALİNDE SEÇİME GİDEN PARTİLERİN OYLARININ BİRLİKLE SAYILMASI

Tek fark ittifak halinde seçime giden partilerin oylarının birlikle sayılması milletvekili dağılımının bilahare bu toplamın yeniden dağılımı ile belirlenmesidir. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için pusulanın ilgi alanının neresine mühür basılırsa basılsın iradenin kabul edilmesi de önemli bir yeniliktir. Böylece ittifaklar hukuki bir zemine kavuşturularak milletin karşısına gizli, saklı bir şekilde değil her şey önceden ilan edilerek çıkmış olunacak. Bizim AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı, çekinmemizi gerektirecek hiçbir husus yoktur. Milletimize de kendimizi de güveniyoruz.

CHP BAŞTA OLMAK ÜZERE KİMİ MUHALEFET PARTİLERİNİN BU KONUDAKİ İTİRAZLARI ...

CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığımızda hiçbir makul, mantıklı dikkate alınması gereken bir yer olmadığını görüyoruz. Onun için kendi yolumuzda yürüyecek azami müştereklerimiz olan MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz. Artık herhangi bir tereddütte bu yolculukta yer yok. Tüm teşkilatlılarımızın da nezaket içinde dikkatli ve yapıcı bir anlayış ile hareket edeceğine inanıyorum.\"

\"HER GEÇEN GÜN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye\'nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehditlerinden ve tacizlerinden koruma konusundaki kararlılığını her geçen gün daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya gösteriyoruz. Suriye ve Irak\'ta yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizin üzerine yüklediği insani sorumluluklarını yıllarca yüksünmeden yerine getirdik. Tüm çabalarımıza rağmen Suriye\'de işler yoluna girmek yerine saldırıların ve terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük.

SALDIRILARIN ALTIN VURUŞU MAHİYETİNDEKİ 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sıkıntılı bir süreci hep birlikte yaşadık. Ülkemize yönelik saldırıların altın vuruşu mahiyetindeki 15 Temmuz darbe girişimi tam tersine milletimizin ve devletimizin adeta yeniden dirilişine, şahlanışına bana göre vesile oldu.

KAHRAMAN ASKERLERİMİZ, TERÖRİSTLERİN BAŞINA GEÇİREREK ADIM ADIM AFRİN\'E DOĞRU İLERLİYOR

Kahraman askerlerimiz, Mehmet\'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye\'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin\'e doğru ilerliyor.

BU SABAH İTİBARIYLA HAMD OLSUN 1873 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİREREK ...

Bu sabah itibarıyla hamd olsun 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz. Yine bin köy şu anda bu teröristlerden arındırılmış durumda. Bölgede hakim tepeler zor bir coğrafya çok ciddi bir mücadele, savaş veriliyor.

BU YOL HARİTASINI DA YAVAŞ YAVAŞ UYGULAMAYA KOYMAMIZ GEREKİR

Derdimiz, 3 buçuk milyon ülkemizde o bölgenin, bölgelerin insanı var onları tekrar kendi evlerine, topraklarına nasıl döndürebiliriz bunun hesabı içindeyiz. Bu hesabın yanında birçok hesapları da yapmıyor değiliz. Onları da yapıyoruz. Çünkü bütün bu serecin stratejisi, taktikleri, yol haritası vardır. Bu yol haritasını da yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir.

HAREKATIN BUNDAN SONRAKİ KISMININ İNŞALLAH DAHA HIZLI İLERLEMESİNİ BEKLİYORUZ

Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz.

KAR, BORA, FIRTINA DEMEDEN ASKERİMİZ YOLUNA DEVAM EDİYOR

Tabi hava da bozuk. Zaman zaman kar, fırtına, sis ile yürüyen bir mücadele. Kar, bora, fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİNİ BİR AN ÖNCE KUŞATIP ...

Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarı ile temasını kestikten sonra yeni bir strateji ile harekatı sürdüreceğiz. Ülkemizin varlığı sadece terörist ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini teröristlerden temizledikten sonra ülkemizdeki yüzbinlerce bölge sakininin kendi yurtlarına dönebilmesine imkan sağlayacağız.

BİZİ EN ÇOK ÜZEN, KİMİ ÜLKELERİN SERGİLEDİĞİ RİYAKARLIK, HATTA CİDDİYETSİZLİKTİR

Bu süreçte bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin\'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta\'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz.

BİR YETKİLİSİNİN SÖYLEDİĞİNİ DİĞER YETKİLİSİ YALANLIYOR

Eğer biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıyla da harekat etmeyiz. Afrin\'e girmeyi doğru bulmuyormuş senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki. Ne Cudi, Tendürek, Kandil ile ilgili bir derdin var onlarla sadece işbirliğin var başka bir şeyin yok. Afrin\'in böyle takdim edilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu söyleyenler iddialarını ispatla mükelleftir. PKK\'lı teröristleri kırk kılığa sokup isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışırken düştükleri acınası durumu yüzlerine vurmaktan biz usandık onlar utanmadan, arlanmadan hala aynı şeyleri söylemekten bıkmadı. Üstelik bir yetkilisinin söylediğini diğer yetkilisi yalanlıyor. Bir kurumlarının raporu, öbürünü boşa çıkartıyor. Buna rağmen kendilerine çeki düzen vermeye çalışmıyorlar. Yalan makinası. Türkiye\'nin artık bu yalanlara, oyalama taktiklerine karnı toktur.

BÜTÇEDEN KALKIP DA 500-550 MİLYON DOLAR BUNLARA DESTEK ÇIKARSA ...

Biz terör örgütünün yanında kimin olduğuna bakıyoruz. Bütçeden kalkıp da 500-550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa \'çok hayırlı bir yoldasınız\' böyle mi söyleyeceğiz?

BU YAZ HEM TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN HEM ONU DESTEKLEYENLER İÇİN SICAK GEÇECEK

Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç\'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat\'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz.

BU YOLA BAŞ KOYDUK VARSA BAŞINI BU YOLDA FEDA ETMEYE HAZIR OLANLAR İŞTE MEYDAN DİYORUZ

Rejim kendi topraklarını kurtarma gayreti içinde değil o göç edenlerle ilgili onlardan kurtulduk diyor. Bu yola baş koyduk varsa başını bu yolda feda etmeye hazır olanlar işte meydan diyoruz. Terör örgütünün arkasından bayrak sallamak ile demokrat, özgürlük yanlısı olunmaz. Olsa olsa terör örgütü yardakçısı olur. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.\"

