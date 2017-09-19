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DHA ANKARA- Emniyetten okulun ilk günü denetimi 

Emniyet  Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nın 4

19 Eylül 2017 02:51

Emniyet  Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde \'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması\'nın 4.\'sü  gerçekleştirildi. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk günü  81 ilde 07.00-15.00 saatleri arası  gerçekleştirilen \"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4\"e 3 bin 59 ekip ile 12 bin 617 personel katıldı. Denetim sonucu , 42 bin 624 kişi kontrol edilirken,  aranan  41 kişi yakalandı ve 91 kişi hakkında adli,idari işlem uygulandı.  Kontrol edilen 8 bin 839 okul servis aracından  367\'sine cezai işlem uygulandı. Denetlenen 9 bin 670 işyerinden 113\'ü hakkında ise  idari işlem yapıldı. Denetim sonucu 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet, 5 gram eroin, 150 gram esrar ve 4 bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetim sırasında polisler tarafından  velilere ve çocuklara   önemli kuralları içeren  el broşürleri dağıtıldı.

Haber: ANKARA,(DHA) 
 

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