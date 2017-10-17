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DHA ANKARA- Emniyet Genel Müdürlüğü :  Bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdı

17 Ekim 2017 16:49

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, \"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya\'nın eşi İlyas Kaya\'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir.\" denildi.

Haber: ANKARA (DHA) 

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