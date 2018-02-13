DHA ANKARA-  Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy :  Ortaya atılan gerçekdışı ve ciddiyetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’de gözaltına alınıp serbest bırakılan Cemil Tekeli’den alındığı iddia edilen ifadelere dayanılarak İsrail İç İstihbarat Ajansı\'nca basına servis edilen bazı iddialar hakkındaki soruya \"Gözaltına alınan vatandaşımızdan hangi koşullarda alındığı belirsiz bazı ifadelere dayanılarak ortaya atılan gerçekdışı ve ciddiyetsiz iddiaları reddediyoruz. Türkiye’nin kendi topraklarında başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atacak bir faaliyete izin vermesi sözkonusu değildir.\" şeklinde cevap verdi.

Haber: ANKARA (DHA)

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