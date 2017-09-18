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DHA ANKARA-  Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Filistin açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Hamas tarafından yapılan Filistinlilerarası uzlaşı süreci açıklaması ile ilgili bir mesaj yayımladı

18 Eylül 2017 02:09

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Hamas tarafından yapılan Filistinlilerarası uzlaşı süreci açıklaması ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı\'nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik Filistinlilerarası uzlaşı sürecine desteğin devam edeceği ifade edilen mesajı şöyle:

\"Bugün Hamas tarafından yapılan ve Filistinlilerarası uzlaşı bakımından önemli bir adım teşkil eden açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.
Filistinli kardeşlerimizin birliğinin sağlanması yönünde ortaya çıkan bu fırsatın değerlendirilmesi için tüm ilgili taraflara çağrıda bulunuyoruz.
Uzlaşı sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması, iki devletli çözüm ve bölgenin istikrarı bakımından bir gereklilik arz etmektedir.
Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımız çerçevesinde Filistinlilerarası uzlaşı sürecine desteğimiz devam edecektir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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