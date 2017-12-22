DHA ANKARA-  Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Astana toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, \"Sekizinci Astana toplantısında, güven artırıcı önlemler bağlamında, çatışan taraflarca zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını teminen bir çalışma grubu kurulmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye muhalefetinin Astana toplantılarından en önemli beklentilerinden birini teşkil eden ve uzun süredir Astana gündeminde yer alan bu konuda ülkemizin yoğun çabaları sayesinde nihayet sonuç alındı. Bu düzenleme sayesinde Astana toplantılarından önemli bir kazanım daha sağlanmıştır\" denildi.

Sekizincisi gerçekleştirilen Astana toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının sekizincisi 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlendi. Toplantıda, başta İdlip gerginliği azaltma bölgesi olmak üzere gerginliği azaltma muhtırasının hayata geçirilmesini teminen Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran tarafından atılan adımların seyri değerlendirildi; çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler alınması çerçevesinde, zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ve insani mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iki belge kabul edildi. Ayrıca, \'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi\'nin 29-30 Ocak 2018 tarihlerinde Soçi\'de düzenleneceği ilan edilmiş ve Kongre öncesinde üç ülkenin katılımıyla Soçi\'de bir hazırlık toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

ÜLKEMİZİN YOĞUN ÇABALARI SAYESİNDE NİHAYET SONUÇ ALINDI

Sekizinci Astana toplantısında, güven artırıcı önlemler bağlamında, çatışan taraflarca zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını teminen bir çalışma grubu kurulmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye muhalefetinin Astana toplantılarından en önemli beklentilerinden birini teşkil eden ve uzun süredir Astana gündeminde yer alan bu konuda ülkemizin yoğun çabaları sayesinde nihayet sonuç alındı.

DÜZENLEME SAYESİNDE ASTANA TOPLANTILARINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANIM DAHA SAĞLANMIŞTIR

Bu düzenleme sayesinde Astana toplantılarından önemli bir kazanım daha sağlanmıştır. Suriye ihtilafının siyasi çözümünün parametrelerini ortaya koyan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atfen oluşturulan ve garantör ülkelerin yanısıra BM\'nin de katılımıyla faaliyet gösterecek sözkonusu çalışma grubunun ilk toplantısını, müteakip Astana toplantısı marjında yapması öngörülmektedir. Çalışma grubunun, yedi yıldır süren Suriye ihtilafı boyunca zorla alıkonan veya kayıp duruma düşen Suriyeli kardeşlerimizin akıbetlerinin açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağını ve önemli bir güven artırıcı önlem işlevi yerine getireceğini umuyoruz.\"



ANKARA (DHA)

