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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı: Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir

  Dışişleri Bakanlığı Irak- İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir

13 Kasım 2017 13:59

 

Dışişleri Bakanlığı Irak- İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, \"Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir. Ülkemiz, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD\'la yardım elini uzatmaya hazırdır. Deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz\" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Dün gece meydana gelen Irak merkezli şiddetli depremden, İran\'ın Irak sınırında bulunan Kirmanşah Eyaleti\'nin de ciddi biçimde etkilendiği, deprem sonucunda  çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralı bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir. Ülkemiz, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD\'la yardım elini uzatmaya hazırdır. Deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.\" 

ANKARA (DHA) 

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