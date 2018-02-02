T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hamas lideri Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına tepki 

  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un  Hamas Lideri İsmail Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınması hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "ABD Yönetimi'nin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu barış

02 Şubat 2018 14:12

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy\'un  Hamas Lideri İsmail Haniye\'nin ABD tarafından \'Küresel Teröristler\' listesine alınması hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: \"ABD Yönetimi\'nin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu barış süreci ve bu meyanda Filistinlilerarası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze\'ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas\'ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır.\" 


ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyLideriHaniye ABDTeröristlerYönetimiOrtadoğuFilistinlilerarasıGazzeHamas FilistinDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24