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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Kudüs kararı son derece kaygı verici 

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "ABD Yönetimi'nin Tel Aviv'deki  Büyükelçiliğini  Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasına ilişkin, "ABD Yönetimi'nin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM

24 Şubat 2018 16:47

Dışişleri Bakanlığı\'ndan, \"ABD Yönetimi\'nin Tel Aviv\'deki  Büyükelçiliğini  Mayıs ayında Kudüs\'e taşıyacağını\" açıklamasına ilişkin, \"ABD Yönetimi\'nin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin Kudüs\'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir. ABD\'nin son derece kaygı verici sözkonusu  kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için  uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir\" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı\'ndan \"ABD Yönetimi\'nin Tel Aviv\'deki  Büyükelçiliğini  Mayıs ayında Kudüs\'e taşıyacağını\" açıklamasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"ABD Yönetimi\'nin Tel Aviv\'deki  Büyükelçiliğini  Mayıs ayında Kudüs\'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin Kudüs\'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir. ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul\'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve  akabinde BM Genel Kurulu\'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını  ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır. ABD\'nin son derece kaygı verici sözkonusu  kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için  uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir.\" 


ANKARA (DHA) 

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