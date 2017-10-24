DHA ANKARA- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın FETÖ'cular için bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerin iadesine\" ilişkin bir soru üzerine \"15 Temmuz hain darbe girişiminden beri 995 kişi Yunanistan\'a sığınmacı olarak başvurmuş. Bunların hepsini incelemek gerekir bunların kaç tanesi FETÖ\'cu. Yunanistan\'ın FETÖ\'cüler için bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Bu başvuruları titizlikle değerlendireceklerini Yunanistan anayasa ve yasalarına göre değerlendireceklerini, hainlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, \"Ege\'de gerginlik olmaması için istikşafi görüşmelerin devam etmesi konusunda teyitleştik. Bu ilkeler karşılıklı tek taraflı olmuştur iki tarafın da dikkatli olması gerekiyor. Provokatif eylemlerden kaçınmak gerekiyor. Bu sorunun diyalog ve diplomasi yolu ile pozitif gündem çözülmesi gerektiğine inanıyoruz\" diye konuştu. Yunanistan ile olan göç anlaşmasının gereğinin yapıldığını belirten Çavuşoğlu, göçmen sayının azaldığını belirtti. Çavuşoğlu ayrıca, AB\'nin göçmenler konusunda verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini de dile getirdi.

\"YUNANİSTAN\'IN FETÖ\'CÜLER İÇİN BİR SIĞINMA ÜSSÜ OLMASINI ARZU ETMEYİZ\"

\"15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerin iadesine\" ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, \"15 Temmuz hain darbe girişiminden beri 995 kişi Yunanistan\'a sığınmacı olarak başvurmuş. Bunların hepsini incelemek gerekir bunların kaç tanesi FETÖ\'cu. Yunanistan\'ın FETÖ\'cular için bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Bu başvuruları titizlikle değerlendireceklerini Yunanistan anayasa ve yasalarına göre değerlendireceklerini, hainlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz. Kötü bir tecrübeye rağmen yani 8 kişi ile ilgili mahkeme kararına rağmen hala bu inancımızı tam olarak yitirmedik. Teröristlere ve darbeye prim vermemek lazım\" diye konuştu.

\"TERÖRDEN VE TERÖRİSTLERDEN HOŞLANMAYAN BİR ÜLKEYİZ\"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias aynı soru üzerine şu ifadeleri kullandı: \"Darbeler benim hoşuma gitmiyor. Demokrasiye karşı silah kaldırmış herkesin adalete hesap vermesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti devletine hesap vermesi gerekir. Yunanistan\'da siyasi iltica talebinde bulunanlar, bunu gerek adaletin gerekse hükümetin kararından bağımsız olarak burada adaletin vermiş olduğu bir karar var. Bunlar bazılarımızın hoşuna gidiyor bazılarımızın hoşuna gitmiyor farkındayım. Ancak buna saygı duymak zorundayız. Yunan adalet mahkemeleri var olan bu demokratik kurumlara karşı her zaman saygılarını gösteriyor ve kendi yöntemleri ile kararlılarını veriyor. Bazı kararları hoşumuza gidiyor bazıları gitmiyor. Saygı duymamız gerekiyor. \'Bu adaletin, siyasetin konusu değil\' diye itiraz gelirse bunu da anlayış ile karşılarız. Terörden ve teröristlerden hoşlanmayan bir ülkeyiz.\"

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Haber: Hakime TORUN / ANKARA (DHA)