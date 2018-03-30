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DHA ANKARA- Dışişişleri Bakanlığı: İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır

  Dışişişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

30 Mart 2018 20:11

 

Dışişişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"İsrail\'in Gazze\'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz. İsrail\'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail\'i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz\" ifadelerine yer verildi. 


ANKARA (DHA) 
 

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