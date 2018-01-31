T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Destici: Türkiye Afrin Operasyonu ile yetinmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat’ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir" dedi

31 Ocak 2018 18:08

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat’ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Amerika’nın Fırat’ın doğusunda Kuzey Suriye Federal Devleti adı altında ‘halk oylaması’ hazırlığına giriştiği haberleri kamuoyuyla paylaşılmaya başlandığını belirten Destici, şunları söyledi: \"Buda yetmezmiş gibi ABD, PKK, YPG ve türevlerinin kontrolünü elinde bulunduran, uluslararası arenada ‘diplomatik tanıma’ sağlamak için harekete geçti. CENTCOM’un Suriye’yi terk etmek zorunda kalacağı güne kadar, Putin’in Suriye’de siyasi çözüm müzakerelerine geçme çağrısı ile SOÇİ ve benzeri organizasyonları Türkiye’nin boykot etmesi lazım. Belki SOÇİ’ deki toplantıya PKK, PYD, YPG ve türevlerini isim isim bu toplantıya çağırmadılar. Lakin bunlarla iş tutan diğer Kürt networklarını ve Marksist örgütleri bu toplantıya çağırdılar. Suriye’de yüzlerce kişiyi, çocuk ve kadın demeden işkence yaparak katleden, 2013 yılında Hatay Reyhanlı\'da 52 kişinin ölümüne yol açan bir teröristi SOÇİ’ye çağırdılar. CENTCOM, PKK, YPG işbirliği devam ettiği müddetçe ve bunların faaliyetleri sürdüğü müddetçe Suriye’de siyasal sürece geçmenin mümkün olmadığı Rusya ve İran’a açıkça anlatılmalıdır. Rusya’nın da artık bu konuda Türk devletine ve Türk milletine karşı ‘açık’ bir tutum sergilemesi gerektiği, Putin’e net bir şekilde ifade edilmelidir\" dedi.

\"ÖNCE MÜNBİÇ SONRA FIRAT’IN DOĞUSU HEDEFİNDEN VAZGEÇMEMELİDİR\"
Afrin Operasyonu dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduklarını kaydeden Destici, açıklamalarına şöyle devam etti: \"Bu süreçte bir gerçeği daha görmeye başladık. Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat’ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir. Bilhassa iki gündür, Fırat’ın doğusunda ABD kontrolü altındaki YPG’lilerin lojistik destekleriyle Afrin’i beslemeye başladıkları ve ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel şehir savaşları için hazırlık yaptıkları istikametinde haberler alıyoruz. Bu haberler, Afrin sonrası hedefin Münbiç olması gerektiği ve Türkiye’nin bekasını tehdit eden asıl bölgenin Fırat’ın doğusu olduğu gerçeğini destekleyen gelişmelerdir.\" 

‘CENTCOM VARLIĞINI, TÜRKİYE’Yİ DEĞİL, İRAN’I VE RUSYA’YI DA TEHDİT ETMEKTEDİR’
CENTCOM’un Fırat’ın doğusunu, Suriye’nin tamamlanmış bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Destici, \"Fırat’ın doğusu Türkiye\'nin egemenlik haklarına ve üniter devlet yapısına yönelik ağır bir tehdittir. CENTCOM Türkiye’nin bekâ parametrelerini yerle bir edici konumdadır. Bu nedenle CENTCOM’la dişe diş göze göz bir mücadeleye girişip, bu hasmı önce sınırlarından uzaklaştırmadan, bilahare Ortadoğu’dan çıkartmadan Türkiye tam anlamıyla güvende olmayacaktır. Müttefikimiz bildiğimiz Rusya ve İran’da, Türkiye’nin bu beklentilerini karşılayacak bir şekilde davranmalıdır. Çünkü, CENTCOM’un bölgedeki varlığı sadece Türkiye’yi değil, İran’ı ve Rusya’yı da tehdit etmektedir\" diye konuştu. 

Görüntü dökümü

-Destici’nin açıklaması

-Detay

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiAfrin OperasyonuylaMünbiçFıratınBBP Genel Başkanı Mustafa DesticiAmerikanın FıratınKuzey Suriye Federal DevletiDesticiABD PKK YPGCENTCOMun SuriyeyiPutinin Suriyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24