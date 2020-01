DHA ANKARA- Destici: Engellilerimizin ne tür problemler yaşadığını çok iyi biliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, engelli vatandaşların ne tür problemler yaşadığını, ne tür talepleri ve istekleri olduğunu çok iyi bilen bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç, yönetim kurulu üyeleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret ettiler. Ziyarette, engelli vatandaşların kendilerine Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti olduğunu dile getiren Destici, \"Ülkemizde 12 milyonun üzerinde engelli kardeşimiz var. Bunlar belli gruplara ayrılıyor. Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Konuşma ve Dil sorunları olan Engelliler, Psikiyatrik sorunları olan Engelliler, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Engelliler, Öğrenme güçlüğü çeken engelliler, Nörolojik bozuklukları olan engelliler, Otizmli Engellileri ve diğer engelli gruplarımız var. Dinlediğimiz zaman her birinin ayrı bir derdi var\" dedi.

\"HER BİRİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ\"

Büyük Birlik Partisinin kurulduğu günden bu yana engelli vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Destici, \"Her birimiz bir engelli adayıyız. Dolayısıyla da her birimiz bir engelli durumuna düşebiliriz. Onun için bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmenin doğru olduğuna inanıyoruz ve bugüne kadar da böyle hareket ettik. Onun için her engelli kardeşlerimizin yanında, onların sesi soluğu olma gayreti içerisinde olduk, bundan sonra da daha fazla bir şekilde, daha büyük bir gayretle onların yanında durmaya, devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"ÖNCELİKLE SEVGİ SAYGI İSTİYORLAR\"

Engelli vatandaşların ne tür problemler yaşadığını ya da ne tür talepleri ve istekleri olduğunu çok iyi bildiklerini kaydeden Destici, şöyle konuştu: \"Öncelikle sevgi saygı ve şefkat istiyorlar. En çok dikkat etmemiz gereken husus bu. Maalesef üzülerek ifade ediyorum ki pek çok engellimizden dinliyoruz engellilerimiz şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Sadece dışarıda değil, aile içinde şiddete maruz kalan engellerimiz var. Bunlar seslerini çıkartamıyorlar. Bunlar kendilerini anlatamıyor. İfade edemiyorlar. Burada sosyal devletin görev ve sorumluluğu var. Her bir engellisiyle bire bir ilgilenme sorumluluğu var. Bire bir ilgilenecek ve dinleyecek. Her birinin bir uzmanı olacak. 12 milyonun her birine 12 milyon tane uzman atayalım demiyorum. Nasıl ki; şu anda aile hekimlikleri var, aile hekimliği gibi bütün engelli gruplarından belli sayılarından sorumlu olan uzman kişiler olması lazım. Her 100 kişiden ya da 1000 kişiden sorumlu bir engelli uzmanı olacak. Çalışmak istiyorlar. Çalışarak, alınların teriyle hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Onlara bu imkânın sağlanması gerekir. Belediyelerde, kurumlarda maalesef baktığımız zaman binlerce, on binlerce engelli kadrolarının hala boş olduğunu görürüz. Kurumlar bunları doldurmuyorlar. Bunların doldurulması ve engellilerin hakkı olan bu kadroların boş durmaması lazım. Eğitim karşılaştıkları problemler var. Çok mesafe alındı, bunların söylüyoruz. Bu mesafe alınırken katkısı olanlara da teşekkür ediyoruz. Ama hala eksikler var mı var. Bunlar tamamlanması lazım.\"

Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç ise, \"Biz tüm topluma şunu söylüyoruz. Bize acımayın. Biz bir acınacak toplum değiliz. Bizler sadece yaratanın vermiş olduğu kaderi paylaşan kardeşleriniz. Bize acıyarak değil, bize bu ülkeye hizmet ederek bakmanızı istiyoruz\" şeklinde konuştu.

