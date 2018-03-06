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DHA ANKARA- Deniz Kuvvetleri davasında 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

  15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi

06 Mart 2018 16:00

 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 8 sanığın dosyası ayrıldı. 

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) 

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