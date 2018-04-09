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DHA ANKARA-  Darbe girişimi ile ilgili 63 sanık hakkında açılan davada karar  (1) 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28

09 Nisan 2018 17:46

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) 

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