DHA ANKARA- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor (2) 

(MEHMET ŞİMŞEK\'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?) \"BU ŞU ANDA BİR İDDİA\"

\"DÜNKÜ ZİRVEDE PYD, YPG\'YE YÖNELİK ATIF VAR AÇIK BİR ŞEKİLDE\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konusunda dün yapılan üçlü zirveye ilişkin, \"Dünkü zirvenin ortak açıklamasında birinci sayfanın 4. paragrafında PYD, YPG\'ye yönelik atıf var açık bir şekilde. Bundan sonra da bu konuda pozisyonumuz değişmeyecektir. Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir. Ne zaman biteceği ve kapsamına karar verecek olan da Türkiye Cumhuriyeti Devletidir\" dedi.

\"DÜN Kİ ZİRVENİN EN ÖNEMLİ MADDESİ DE İNSANİ YARDIMLARIN HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASIYDI\"

İnsani yardımlara ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Bizim kontrolümüzde olan hem Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi hem de Azez, Afrin bölgesinde insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Diğer bölgelerde de her türlü insani yardımın ulaştırılması için hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Dün ki zirvenin en önemli maddesi de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasıydı\" dedi.

\"FAİZLER KONUSUNDA CUMHURBAŞKANIMIZIN POZİSYONU HER ZAMAN NET OLDU\"

Kalın, \"Cumhurbaşkanımız ekonomi verilerini yakından takip eden bir lider. Faizler konusunda Cumhurbaşkanımızın pozisyonu her zaman net oldu. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisini canlandıracak bir hamle olacaktır. Son günlerde bunun dışında yaşanan olağandışı bir hadise yok. Cumhurbaşkanımızın ekonomiyi takipi bundan sonra da devam edecektir\" dedi.

\"RUSLAR, \'YPG/PYD UNSURLARININ NEREDEYSE KALMADIĞINI\' SÖYLÜYOR. KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN TEYİT EDECEĞİZ\"

Kalın, \"Tel Rıfat konusunda Ruslar, \'YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını\' söylüyor. Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz. Dikkatli hareket ediyoruz. Terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecek\" dedi.

\"AMERİKAN YÖNETİMİNDEN FARKLI ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELİYOR\"

Kalın, \"Amerikan yönetiminden farklı çelişkili açıklamalar geliyor. Trump, \'Suriye\'den çekileceklerini\' ifade ediyor. Diğer Amerikan yetkilileri \'Suriye\'de kalmaya devam edeceğiz\' diye açıklamalar geliyor. Amerika\'nın bir karar vermesi lazım, Suriye\'de DEAŞ\'la mücadele bitti mi, bitmedi mi Yani \'bitti\' diyorlar, \'bitmek üzere\' diyorlar, \'bitime yaklaştık\' diyorlar. Sonra \'yok hayır tehdit devam ediyor\' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız, pozisyonumuz açık\" ifadelerini kullandı.

(KABİNE REVİZYONU OLUR MU?) \"ŞU ANDA ÖYLE BİR GÜNDEM YOK\"

\"Kabine revizyonu olur mu?\" sorusu üzerine Kalın, \"Şu anda öyle bir gündem yok\" dedi.

(PKK\'NIN SİNCAR\'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞI İDDİASI) \"BİZ BUNA İHTİYATLA YAKLAŞIYORUZ\"

PKK\'nın Sincar\'dan çekilmeye başladığı iddiasına ilişkin Kalın, \"Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama yine oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Sincar\'daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar. Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye\'ye karşı kullanmasına artık son vermesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK\'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır\" açıklamasında bulundu.

\"FRANSIZLARIN DA BÖYLE BİR ÇABA İÇERİSİNE GİRMESİ BEYHUDE\"

Fransa\'nın, Suriye açıklamalarına ilişkin Kalın, \"Bize söyledikleri \'Mümbiç\'e asker göndermeleri söz konusu değil.\' ABD\'nin yaptığı hatayı Fransa da yapmasın. Bir defa daha ifade edelim, \'Suriye Demokratik Güçleri PYD/YPG değildir. PYD/YPG ile de PKK\'yı ayrıştırabiliriz\' söylemi 1-1,5 yıldır Amerikalıların bizi ikna etmeye çalıştığı bir şey. Biz bunu kategorik olarak reddediyoruz çünkü biz sahadaki gerçekleri biliyoruz. Bu vesileyle Fransızların da böyle bir çaba içerisine girmesinin beyhude olacağını ifade etmek isterim. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Bu tür adımlar doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek olarak değerlendirilir\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN ABD\'DEN PATİROT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIP ALMAYACAĞI

Türkiye\'nin ABD\'den Patirot hava savunma sistemi alıp almayacağına ilişkin soruya, \"Patriotlar konusunda biz uzun yıllar müzakereler yaptık maalesef netice alamadık. Ortak üretim bizim açımızdan en önemlisi. Patriot üreticisi olan şirketle bu konuda bir görüş birliğine varamadık ama Rusya ortak üretim ile ilgili çok hızlı bir adım attı, S-400 projesi hayata geçmiş oldu. Burada top Amerika tarafındadır. Şartları sağladığı zaman alınması konusunda gerekli müzakereleri yaparız, açığız şartlarımız belli\" diye yanıt verdi.

\"MEHMET ŞİMŞEK\'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?\"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek\'in istifa edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili\" dedi.

\"HAKAN ATİLLA\'YA YAPILAN ÇOK BÜYÜK BİR HAKSIZLIKDIR\"

ABD\'deki Hakan Atilla davasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Ortada başka bir oyun var. Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hakan Atilla\'ya yapılan çok büyük bir haksızlıkdır bu. Bu savcının talebi hakimin ne karar vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Takipçisi olacağız her yönden. Masum bir vatandaşımızın dava konusu yapılmazı haksız yere tutuklu olması şimdi de böyle bir ceza ile karşı karşıya olması kabul edilebilir bir şey değil\" dedi.

\"SINIR ZİYARETTİNDE SELFIE ÇEKEN ASKER GÖREVDEN ALINDI MI?\"

\"Sınır ziyarettinde selfıe çeken asker görevden alındı mı?\" sorusuna Kalın, \"Bu çok insani bir tabloydu. Sayın Kılıçdaroğlu bir kaç şey söyledi. Şehit yakınlarının evlerine her zaman gidiyoruz. Kılıçdaroğlu\'na şunu sormak lazım; sizi tutan ne? Siz de gidin. Hatta kamuflaj giysinler askerimizle netbir şekilde birlik beraberlik içinde olduklarını ifade etsinler. Görevden alındığına dair bir bilgi bize ulaşmadı\" diye yanıt verdi.

(SURİYE\'DE KONUT İNŞASI ÖNERİSİ) \"TÜRKİYE BUNU TEK BAŞINA YAPACAK DEĞİL\"

Suriye\'de konut inşaası önerisine ilişkin Kalın, \"Bu öneriyi ABD\'ye, Almanya\'ya Suudi Arabistan\'a da herkese de söyledik. Türkiye bunu tek başına yapacak değil elbette\" dedi.

\"FETÖ İLE MÜCADELEDE HİÇBİR ZAMAN HUKUK DIŞI BİR EYLEMİN İÇERİSİNDE OLMADIK\"

FETÖ ile mücadeleye ilişkin Kalın, \"Millli güvenlik meselesidir mücadele devam edecektir. FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman hukuk dışı bir eylemin içerisinde olmadık. Son Kosova hadisesi de Kosova makamlarıyla görüşülmek suretiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Yaptığımız suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen eylemlerdir. Dolayısıyla, o ülkeler için de bir güvenlik zaafının ortadan kaldırılmasıdır bu\" ifadelerini kullandı.

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

