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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa ziyeretine ilişkin açıklama 

  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yapacağı ziyarete ilişkin, "Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir m

31 Aralık 2017 15:51

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Fransa\'ya yapacağı ziyarete ilişkin, \"Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa\'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir\" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Fransa\'ya yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı  Macron’la ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacaklardır. Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa’yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir. Fransa’da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir.\" 


ANKARA (DHA) 

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