DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer müvekkileri hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyen avukat Özel, \"K.K. tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, gösterdiği kağıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli. Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra oğlu Ahmet Burak ve kardeşi Mustafa Erdoğan ile eniştesi Ziya İlgen, dünürü Osman Ketenci, işadamı Mustafa Gündoğan\'ın da avukatı olan Ahmet Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, partisinin grup toplantısındaki iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu\'nun gösterdiği kağıtların tamamının sahte olduğunu ifade edene avukat Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"K.K. tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, gösterdiği kağıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli. Ayrıca Sayın Mustafa Gündoğan bir işadamı olup, hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi olmamıştır. Yine ayrıca K.K., sözkonusu kağıtları bugün mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Müvekkillerimiz tarafından iddia edilen ülkede, iddia edilen şirkete asla böyle bir para gönderilmemiştir. CHP Genel Başkanı K.K., belli ki kendisini o makama getiren FETÖ\'ye diyet borcunu ödeme gayreti içindedir. FETÖ tarafından eline tutuşturulan kağıtları daha önce de sallayan ve kağıtlar sahte çıkınca yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, şimdi yeni bir skandala imza atmıştır. K.K., bir kez daha FETÖ tarafından tuzağa düşürülmüş ve rezil edilmiştir. Tekrar ediyoruz: Kılıçdaroğlu, elindeki kağıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli, Cumhuriyet savcılığına iletmeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Tekrar altını çizerek söylüyoruz, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın, ne de ailesinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Sahte belge ve bilgilerle müvekkillerimiz üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında iftiralarda bulunan ve itibar suikastı yapan K.K. hakkında yasal yollara başvurulacak ve iftiraların hesabı yargı önünde sorulacaktır.\"