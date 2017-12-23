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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel nedeniyle mesaj yayımladı

23 Aralık 2017 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, \"Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık\'taki Noel yortusu nedeniyle  yayımladığı mesajda Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları bu gün nedeniyle kutladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: \"Anadolu toprakları, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur.  Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum.\" 

ANKARA (DHA) 

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