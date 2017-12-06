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DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere 'Kudüs' telefonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'le ilgili gelişmeleri değerlendirme amacıyla telefon görüşmeleri başlattı

06 Aralık 2017 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs\'le ilgili gelişmeleri değerlendirme amacıyla telefon görüşmeleri başlattı. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bu sabah telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmelerde, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu\'da barış sürecini sekteye uğratacağına dikkati çekti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğunu vurguladı. İsrail\'in 1980\'de aldığı Kudüs\'ü ilhak kararının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmiş olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal bir şehir olan Kudüs\'ün İslam ülkeleri için son derece hassas bir mesele olduğuna işaret etti. Görüşmelerde, Kudüs\'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her teşebbüsün İslam dünyasından tepki göreceği, barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderlere, Türkiye\'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul\'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini de belirtti.

Haber: ANKARA (DHA) 


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