T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın eşine taziye telefonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçirerek hayata veda eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın eşi Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu

11 Aralık 2017 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçirerek hayata veda eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın eşi Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın vefatından kendisinin de derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Çağlar ailesine ve merhumun yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diledi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayata veda eden Çağlar’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhumun toplumun sevgisini kazanmış olan çalışkan bir insan olduğuna da dikkati çektiği öğrenildi.

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTicaret Odası BaşkanıNilgünCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanKalpAllahtanCumhurbaşkanı ErdoğanınANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24