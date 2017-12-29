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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile telefonda görüştü

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü

29 Aralık 2017 16:38

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Kudüs’le ilgili son gelişmeler ele alındı. Görüşmenin detaylarına ilişkin şöyle denildi: \"Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle, 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.\"


ANKARA (DHA) 
 

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