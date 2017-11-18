DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin: Milletimizin başı sağolsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklama şu şekilde: \"Olimpiyat şampiyonu, milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum.\"

\"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN\"

Erdoğan, Twıtter adresinden ise, \"Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu Rahmeti Rahmana kavuştu. Ailesine sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun\" şeklinde paylaşımda bulundu.



ANKARA (DHA)