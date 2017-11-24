DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü -2





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı. Önümüzdeki saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacağı kaydedildi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından \"Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik\" diyerek bir de fotoğraf paylaştı.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

