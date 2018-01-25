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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6

25 Ocak 2018 21:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

Haber:ANKARA,(DHA) 

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