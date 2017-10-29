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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94

29 Ekim 2017 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde davetlilerle tek tek tokalaştı. Törende TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Milliyetçi Halk Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emir komuta kademesi ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkânı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.

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Erdoğan\'ın tebrikleri kabul etmesi (CANLI VERİLDİ) 

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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