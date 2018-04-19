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DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü

19 Nisan 2018 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye’de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye’deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye’nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi’ye 13. Ulusal Halk Kongresi’nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.

Haber: ANKARA (DHA) 

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