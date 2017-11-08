DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan, boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bilgi aldı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürsu\'da boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ten bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Bursa\'nın Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki patlama olduğu yönündeki haberlerin ardından, Vali Küçük\'ten telefon aracılığıyla bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın buhar kazanındaki patlama neticesinde can kayıplarının da yaşandığı hadiseye ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Haber: ANKARA (DHA)

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