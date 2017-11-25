T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

25 Kasım 2017 01:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe Sofrası\'nda eğitimcileri ağırladı. 

Yemeğe, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü BE Hasan Doğan, Başdanışman Prof.Dr. Ayşen Gürcan, TED Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Akademisyen, Yazar, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Teoman Duralı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Coğrafya Öğretmeni Aysu Demirtaş, Afyon Karahisar Merkez Anadolu İHL, Türkçe  Öğretmeni Nazlı Serdar Taş, Hakkari Merkez Şehit Selahattin Ortaokulu, Fen Bilimleri  Öğretmeni Ahmet Boyacı, Nevşehir Merkez Damat İbrahim Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çetin,  Karabük Safranbolu FSM Anadolu Lisesi de katıldı. 


Görüntü dökümü

-Yemekten genel ve detaylar  

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKasımGünüBeştepe SofrasıMilli Eğitim BakanıYılmaz YÖK Başkanı Prof Dr Yekta Saraç Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KasırgaGenel Sekreter YardımcısıKalın Milli Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24