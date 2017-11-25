DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beştepe Sofrası\'nda eğitimcileri ağırladı.
Yemeğe, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü BE Hasan Doğan, Başdanışman Prof.Dr. Ayşen Gürcan, TED Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Akademisyen, Yazar, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Teoman Duralı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Coğrafya Öğretmeni Aysu Demirtaş, Afyon Karahisar Merkez Anadolu İHL, Türkçe Öğretmeni Nazlı Serdar Taş, Hakkari Merkez Şehit Selahattin Ortaokulu, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Boyacı, Nevşehir Merkez Damat İbrahim Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çetin, Karabük Safranbolu FSM Anadolu Lisesi de katıldı.
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-Yemekten genel ve detaylar
ANKARA (DHA)