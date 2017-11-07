DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başbakan olacağım diyerek  başbakan olunmaz değişim diyerek de değişim olmaz

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Başbakan olacağım diye vaatte bulundu. Olamadı. Sonra değişim diyerek suçu eskiye yüklemeye çalıştı o da olmadı. Şimdi sıra kendisinden sonra partisini başına gelecek kişiye bırakacağı zarfları hazırlamaya geldi. Bal bal diyerek ağız tatlanmaz. Başbakan olacağım diyerek başbakan olunmaz. Değişim diyerek de değişim olmaz. Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar elde etmeye çalışmak akıl sağlığı ile ilgili soruna işaret eder\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Yerli otomobil yapımı ve Atatürk Kültür Merkezi projesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, \"Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibariyle ihracat ve ithalatçılarımıza çok kolaylık sağlayacak sistemi devreye soktu. İşlemler cep telefonu ve bilgisayardan görülebilecek. İhracat ve ithalatçılarımızın işlemlerini keyfi olarak geciktirme, bilgi vermeme gibi şansı kalmıyor. Yeni sistem artık her şeyin daha şeffaf ve az maliyetle izlenmesini sağlayacak Gümrük Bakanlığı belli bir rakamın üstünde ihracat yapan firmalara doğrudan kendi personeli aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunacak. Bu anlayış ile ihracat ve ithalatçıların yanındayız\" ifadelerini kullandı.

\"2019 SEÇİMLERİ ÜLKEMİZ VE PARTİMİZ İÇİN EN AZ 3 KASIM SEÇİMLERİ KADAR KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR\"

Erdoğan, \"Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin 15. yıldönümüydü. 2001\'de Seçimlerde elde ettiği yüzde 34\'lük oy oranı ile birinci parti olup iktidara geldi. Parlamento\'da yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmadık. Oylarımızı sürekli yükseltirken Parlamento\'daki oranımız da kendini korudu. 3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur. Türkiye\'de artık hiçbir şey 3 Kasım\'dan önceki, olmamıştır, olmayacaktır. Büyüyen, güçlenen, gelişen Türkiye\'nin imkanları her bölgemizde şehrimizde her haneye yatırım hizmet olarak yönlendirilmiştir. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Hizmet ve yatırırım konusunda rüştünü ilan eden Ak Parti, ülkemizin yönetim sistemini değiştirme konusunda da aynı başarıyı elde etmek mecburiyetindedir. 2019 seçimleri ülkemiz ve partimiz için en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladık. Akşam geç saatlere kadar toplantıdaydık\" diye konuştu.

\"TOPLUMSAL KAOS OLUŞTURMA ÇABALARIYLA PKK, DEAŞ, FETÖ TERÖR SALDIRILARI PROJELERİ\"

Erdoğan, \"Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler önümüzdeki asrı biçimlendirecek köklü bir yeniden yapılanma sürecinde olduğumuzu gösteriyor. Tüm Ortadoğu\'daki gelişmeler bunlar rastgele olan gelişmeler değildir. Bizi ilgilendiren boyutları var. Bu kapsamda çalışmalarımızı yapıyor tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Türkiye Kurtuluş Savaşı\'nda bu yana belki de ilk defa bu kritik sürece önceden yazılmış senaryolardaki rolünü kabul etmek yerine kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girmiştir. Önemli Olan budur. Milletimiz oynanan oyunu görmüş iradesini büyük ve güçlü Türkiye\'den yana kullanmıştır. Bu süreçte terör örgütleri üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal kaos oluşturma çabalarıyla başlayıp PKK, DEAŞ, FETÖ gibi bu kanlı terör örgütlerinin saldırıları ile süren bu projeyi devlet, millet el birliği ile hamd olsun boşa çıkardık. Yapılan her saldırı aynı zamanda terör örgütlerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran birer turnusol kağıdı işlevi görmüştür\" açıklamasında bulundu.

\"AKILLI OLANLAR TÜRKİYE\'Yİ TERK ETTİ GİTTİ, AKLI YETMEYENLER BURADA TUZAĞA DÜŞTÜ\"

FETÖ ile mücadeleye değinen Erdoğan, \"Bugün artık milletimizin her bir ferdi görüyor ki, PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt ülkemize yönelik operasyonlarda kullanılan bir aparattır. FETÖ\'nün bankalarına para yatırmayın okullarında çocuk okutmayın derken boşuna haykırmadık. O zaman banklarından paraları çekmeyenler şimdi yanımıza gelip \'bunları bilerek yapmadık\' bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi satıp oraya yatırdınız. Şimdi, \'taksiratımız yok\' diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın atı alan Üsküdar\'ı geçti. Akıllı olanlar Türkiye\'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü. Diyorlar ki \'bilmiyorduk onun için gönderdik.\' Hepsi hikaye. Neyi nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimiz içinde, polisimiz içinde nasıl örgütlendikleri bütün devlet kurumlarına nasıl sızdıkları ortada. Şimdi tamamen temizlenme, toparlanma dönemindeyiz Yargı ile birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Özellikle devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız, temizleyeceğiz. Bu temizlenme olmadan devlet mekanizmamız rahat çalışamayacaktır\" diye konuştu.

\"BİR ŞEHİDİMİZİN KANI YÜZLERCE TERÖRİSTİN KANIYLA ÖLÇÜLEMEZ BUNU BÖYLE BİLSİNLER\"

Erdoğan, \"Bu saldırılar diplomatik ve siyasi ayak oyunları ile tezgahlar, kumpaslar ile de desteklenmiştir. Arkadaşlarımız şu anda kar kış demeden Hakkari\'de, Tendürek\'te, Cudi\'de, Gabar\'da sürekli olarak askerimizle, polisimizle birlikte oralarda. Devam. Şu anda bütün komuta kademesi oralardalar. Bütün siyasi kademelerimiz bakanlarımız komuta kademesi hepsi bu hafta oralardaydı oradan kendileriyle irtibat halindeydik. Operasyonlar devam ediyordu. Durmayacağız üzerine üzerine gideceğiz kimse alınmasın, gücenmesin kimse buralarda \'yok şöyleymiş böyleymiş\' demesin gideceğiz. Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez bunu böyle bilsinler\" ifadelerini kullandı.

\"ASIRLIK BİR PLANI BOZARAK ONLARIN KOLLARINI BUDUYORUZ. SIKINTILAR SAKALIMIZIN TIRAŞI MESAFESİNDEDİR\"

Erdoğan, \"Uygulanan gizli açık ambargolar ayaklarımıza takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kaldığımız iki yüzlü tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır ama bu sıkıntılar sakalımızın tıraşı mesafesindedir. Asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz\" dedi.

\"BÜYÜK OLMAK İÇİN KOCA BİR YÜREĞE SAĞLAM BİR İMANA, GÜÇLÜ İRADEYE SAHİP OLACAKSINIZ\"

Erdoğan, \"Tarih bize göstermektedir ki büyüklük topla tüfekle sayıyla olmuyor. Büyük olmak için önce koca bir yüreğe sağlam bir imana, güçlü iradeye sahip olacaksınız. Biz kutlu bir davanın yolunda tüm fertleri ile canını vermekte bir an bile tereddüt etmeyecek büyük bir millet olduğumuzu biliyoruz\" dedi.

\"RABİAMIZI ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT ANLAYABİLMİŞ DEĞİL YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENECEK\"

Erdoğan, \"Yedi düvel üzerimize de gelse rabiamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Rabiamızı ana muhalefetin başındaki zat anlayabilmiş değil. Tekrar söyleyeyim. Yavaş yavaş öğrenecek. Sonuna kadar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz\" dedi.

\"BİZE KÜFREDENLERE BİZ HUKUKUN KAPISINI AÇIYORUZ. RABİAYI ÖĞRETİYORUZ\"

Erdoğan, \"Bize küfredenlere biz hukukun kapısını açıyoruz ama biz onlara sadece rabiayı öğretiyoruz. Kılıçdaroğlu öğrendin mi? Oyunları boza boza senaryoları yırta yırta hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz\" dedi.

\"ANA MUHALEFET PARTİSİNİN FOYASI ARTIK ORTAYA DÖKÜLMÜŞTÜR\"

CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan şöyle konuştu: \"Projesi olan fikir çilesi çeken bir Anamuhalefet Partisi olmayışı bizi üzüyor. Siyasi rekabet bizi korkutmaz tam tersine şevkimizi gayretimizi artırır. Çok partili hayata geçtiğimizden beri Cumhuriyet, laiklik, Çağdaşlık gibi kavramları kendisine siper etmiştir. Bu tavrı ile aslında tembelliğini, faşizan eğilimlerini, milletin değerlerine olan düşmanlığını saklamaya çalışan Anamuhalefet Partisi\'nin foyası artık ortay dökülmüştür. Dünyada reform talep eden taraf muhalefet olur. Biz reform peşinde koşuyoruz ana muhalefet bunları engellemeye çalışıyor. Eskilerin deyimiyle takke düşmüş kel görünmüştür. Kendi arızlarını bir kenara bırakıp Ak Parti\'nin yenilenme sürecini ağızlarına pelesenk etmeleri bu parti yönetiminin yolun sonuna yaklaştığını gösteriyor.

BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYEREK BAŞBAKAN OLUNMAZ. DEĞİŞİM DİYEREK DE DEĞİŞİM OLMAZ

Başbakan olacağım diye vaatte bulundu. Olamadı. Sonra değişim diyerek suçu eskiye yüklemeye çalıştı o da olmadı. Şimdi sıra kendisinden sonra partisini başına gelecek kişiye bırakacağı zarfları hazırlamaya geldi. Bal bal diyerek ağız tatlanmaz. Başbakan olacağım diyerek başbakan olunmaz. Değişim diyerek de değişim olmaz. Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar elde etmeye çalışmak akıl sağlığı ile ilgili soruna işaret eder. Anamuhalefet Partisi\'nde ne zihniyete ne de yöntemlere dair bir değişiklik işareti gözükmüyor. 20 yıl önce ne diyorlarsa bugün de aynı şeyi söylüyorlar.\"

\"KİMSE GÜCENMEYECEK BİZ SÜREKLİ GÜNCELLENEN YENİLENEN BİR PARTİYİZ\"

İstifası istenen Ak Partili belediye başkanlarına ilişkin Erdoğan, \"Teşkilatlarımızda, belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kimse gücenmeyecek biz sürekli güncellenen yenilenen ve güncellendikçe çok daha farklı bir hizmet imkanını yakalayan bir partiyiz. Görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya emek vermeye devam edeceklerdir. Göreve gelen arkadaşlarımızın tüm birikimlerini ortaya koyarak farklarını göstereceklerine inanıyorum\" dedi.

(BAŞBAKAN YILDIRIM\'IN ABD ZİYARETİ) \"İNŞALLAH SONUÇLARI HAYIRLI OLUR\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın ABD ziyaretine ilişkin Erdoğan, \"Bugün Sayın Başbakan ve geniş bir heyet Amerika\'daki görüşmeleri yapmak için yola çıktılar. Bu haftayı Amerika\'da birçok çeşitli kurumlarla görüşmeler yaparak geçirecekler inşallah sonuçları hayırlı olur\" dedi.



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Haber: Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)