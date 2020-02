DHA ANKARA- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklarken, \"Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya\" diyerek CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'yi sahneye davet etti. Muharrem İnce, \"39 yıl CHP\'nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım\" diyerek CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu\'na verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce\'nin 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağını temenni ederek İnce\'nin yakasına Türk Bayrağı rozeti taktı.

CHP\'nin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu\'nda yapıldı. \'Türkiyem Kazanacak\', \'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi\' yazılı afişlerin asıldığı spor salonunu partililer doldurdu. Eşi Ülkü İnce ile birlikte salona giren Muharrem İnce alkışlar ve \'İnce Başkan\' tezahüratlarıyla karşılandı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldiği spor salonunda partilileri selamladı. Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin Türkiye’nin her yöresine ait sunduğu gösterinin ardından Adalet Yürüyüşünün kesitlerinden oluşan video gösterildi. Sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran\'da Türkiye\'nin bütün dağlarında çiçekler açacağını söyleyerek demokrasiyi güçlendirmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildirdi. Türkiye\'nin ağır darbelerle karşılaştığını anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: \"15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz’da sivil darbeye çevirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz diye? Bir, darbe hukukunu sıfırlamak için. Sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz. Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz. Seçme hakkı üstündeki bütün engelleri kaldırmak için ittifak istiyoruz. Hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye\'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Bu büyük sorunu aşmak için 25 Haziran\'da Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açsın istiyorsanız gidin seçmen listelerini kontrol edin. İkinci görev, tatile gidelim deme lüksümüz yok. Herkes inadına bir bayram havası içinde sandığa gitmelidir.\"

CHP ROZETİNİ ÇIKARDI, TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKTI

Türkiye\'nin bir beka sorunu yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, bu sorunları bir öğretmenin çözmeye talip olduğunu kaydedip, \"Eski bir öğretmen yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce gel bakayım buraya\" diyerek Muharrem İnce\'yi kürsüye davet etti. Kılıçdaroğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce de tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak, \"24 Haziran\'da cumhurbaşkanı olacağım. AKP, MHP, HDP, Saadet Partisi, sağcı, solcu, Alevi, Sünni herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşındayken 1979 ana seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP\'nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım. Ve rozetimi size emanet ediyorum\" diyerek CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu\'na verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da, \"Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk Bayrağı rozeti takıyorum\" diyerek İnce\'nin yakasına Türk Bayrağı rozeti taktı.



