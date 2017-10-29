DHA ANKARA-  CHP'liler Anıtkabir'e yürüdü

CUMHURİYET\'in 94\'ncü Yıldönümü kuruluş etkinliği kapsamında Ankara\'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, binlerce vatandaş 1\'inci Meclis\'ten Anıtkabir\'e yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Ulus\'ta bulunan 1\'inci Meclis önünde toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşları tek tek arayarak alana soktu. Ellerinde Türk bayrakları ile toplanan binlerce vatandaş daha sonra Anıtkabir\'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Yürüyüş sırasında kalabalık grup sık sık \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' sloganı attı.

Anıtkabir\'in Tandoğan Meydanı girişinde son bulan yürüyüş sonrası CHP\'li Tekin Bingöl, toplanan kalabalığa seslendi. Cumhuriyet\'in önemine değinen Bingöl, \"Bugün Türkiye\'nin dört bir yanında büyük bir inançla, kararlılıkla Cumhuriyeti ile ilelebet yaşatmak için ant içinler yollara düşmüşlerdir. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Cumhuriyetin içini boşaltmak adına ne tür düzenlemeler yaparlarsa yapsınlar hiç birinin faydası yok\" diye konuştu.

Kalabalık grup daha sonra Anıtkabir\'e giriş yaptı.

Görüntü dökümü:

Yürüyüşten görüntü

Eski meclisten görüntü

Tekin Bingöl\'ün konuşması

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-