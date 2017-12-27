DHA ANKARA- CHP'li vekil hakkında soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

CHP\'li Ömer Süha Aldan hakkında, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK ile sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirirken, kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma açıldığı belirtildi.



Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)



