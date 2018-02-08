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DHA ANKARA- CHP'li Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakan

08 Şubat 2018 18:27

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD\'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim\'in Ankara\'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Mahmut Tanal \"Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Mahmut Tanal, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 17.09.2014 tarihli kararında PYD, YPJ ve YPG\'yi terör örgütü olarak kabul ettiğini Salih Müslim\'in mahkeme tarafından kabul edilen terör örgütü PYD\'nin eş başkanı olduğunu belirtti. Mahmut Tanal suç duyuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: \"Mahkeme tarafından terörist olarak kabul edilen PYD terör örgütünün başındaki kişi ile mahkeme kararından sonra defalarca iktidar tarafından Türkiye\'de resmi düzeyde görüşmeler yapılmıştır. Mahkemenin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD\'nin başındaki kişi Türkiye\'ye geldiği zaman soruşturma yapıp ifade alıp, gözaltı işlemi ve hakkında cezai işlem yapması gerekirken törenle karşılanması suçta ve cezada eşitlik ilkesine suç teşkil eden eylem ve davranışlardır. Ülke bütünlüğümüzü tehdit eden bir terör örgütü yöneticisi ile iktidar yetkililerinin görüşmesi terör propagandası yapmaktır. Şüpheliler ve diğer hiyerarşik sorumlular hakkında soruşturma yapılarak kovuşturma açılmasını yargılamanın icrası ile cezalandırılması için  gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.\" 

Mahmut Tanal, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: \"Başta Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı, dönemin Dışişleri Bakanı, görüşme ve karşılama yaparak TCK uyarınca sorumlu olan sıralı hiyerarşik sorumluların tespiti ile cezalandırılması gerekmektedir. Kayırmacılık yapılarak suç ve suçluyu övmeye, teröre yardım ve yataklık suçunun işlenerek yargıya ve devletin de itibarının sarsılmasına sebebiyet verilmiştir. Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır. Özel davetiye, ikramlar, yemekler, protokoller ve karşılamaların tamamı suçtur. Makam ve mevki, suç işleme özgürlüğü vermez. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca bu soruşturmanın yapılarak tüm hiyerarşik sorumlular hakkında işlemin yapılması yasanın amir hükmüdür. Kanunlara göre, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Terör örgütü PYD\'nin yöneticisi olarak kabul edilen Salih Müslim\' in gelişine ilişkin olarak kırmızı halı ile karşılanması, Türk Ceza Kanunu\'nun 215. ve 122. maddelerine göre cezalandırmayı gerektirir.\" 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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