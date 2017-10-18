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DHA ANKARA- CHP'li Gaytancıoğlu: TMO, hem piyasayı düzenleyemiyor hem de çalıştırdığı işçilere adaletli davranmıyor

CHP'li Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)  çalışmalarına ilişkin "Devletin ciddi bir kamu kurumu olan TMO, hem piyasayı düzenleyemiyor hem de çalıştırdığı işçilere adaletli davranmıyor

18 Ekim 2017 17:41

CHP\'li Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)  çalışmalarına ilişkin \"Devletin ciddi bir kamu kurumu olan TMO, hem piyasayı düzenleyemiyor hem de çalıştırdığı işçilere adaletli davranmıyor.\" dedi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaytancıoğlu, TMO\'nun piyasaları düzenleme görevini  yerine getirmediğini,  çalıştırdığı işçilere adaletli davranmadığını ileri sürerek şunları söyledi:
\"Tarım alanının en önemli kuruluşlarından TMO, AKP\'nin  yanlış politikaları ile etkisiz hale geldi. Asli görevini yerine getirmeyen kurum  piyasalar üzerinde etkili değil.  2015 yılı Nisan ayında sınavla 283 personel alan ve bu kişileri taşeron firma üzerinden çalıştıran TMO, hükümetin açıklamalarıyla personel kadro beklentisi içine girdi.  283 kişi görev yaptıkları süre içinde farklı taşeron firmalar üzerinden çalıştırıldı ve  15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra ise gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bu durum basında FETÖ ile ilişkilendirildi. İşten çıkarılanlardan 104\'ü dönüş için dava açtı. İşe geri dönüş davası açan 104 kişi davayı kazandı ama geri alınmadı. Ancak dava açmayan 24 kişi Afyonkarahisar\'da işe başlatıldı. Olayın takipçisi olacağız. İnsanların haklarında herhangi bir soruşturma, inceleme olmadan damgalanması doğru değildir. Devletin ciddi bir kamu kurumu olan TMO, hem piyasayı düzenleyemiyor hem de çalıştırdığı işçilere adaletli davranmıyor. Davayı kazananlar neden işe geri döndürülmüyor. Biz CHP olarak onların hakkını arayacağız. Biz TMO işçilerine de herkese de adalet istiyoruz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesin hakkını savunacağız. TMO Genel Müdürü\'nü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı\'nı bu durum için göreve çağırıyoruz.\" 

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:
-Okan Gaytancıoğlu basın toplantası

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)
 

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