T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- CHP'li eski milletvekili Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ÖNER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24'üncü dönem Isparta milletvekili Ali Haydar Öner'in cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camiine getirildi

09 Nisan 2018 17:43

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ÖNER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24\'üncü dönem Isparta milletvekili Ali Haydar Öner\'in cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camiine getirildi. Öğle namazı sonrası burada kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Milliyetçi Haraket Partisi İzmir Milletvekili Oktay Vural ve eski milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öner\'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİSON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Cumhuriyet Halk Partisi CHPIspartaAli HaydarTürkiye Büyük Millet MeclisiKocatepe CamiineCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24