DHA ANKARA- CHP'li eski milletvekili Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ÖNER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24\'üncü dönem Isparta milletvekili Ali Haydar Öner\'in cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camiine getirildi. Öğle namazı sonrası burada kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Milliyetçi Haraket Partisi İzmir Milletvekili Oktay Vural ve eski milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öner\'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-