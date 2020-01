DHA ANKARA-  CHP'li Erdoğdu: Çalışanlara her ay, bin 100 TL eksik ödeme yapılıyor

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ücretlilerin maaş artışlarının, enflasyon oranı ile büyüme oranının yüzde 100 olarak ilave edilmesiyle belirlenmesi gerekirken, hükümet tarafından yüzde 30 verildiğini kaydederek, \"2008 yılından bu yana yapılan bu eksik hesaplamadan dolayı çalışanların her ay ortalama bin 100 TL\'si hükümet tarafından gasp ediliyor. Emekliler için de aynı oran söz konusu olduğundan her işçi emeklisi toplamda 19 bin, Bağ-Kur emeklisi de 12 bin 500 TL devletten alacaklı\" dedi.

Maaş zamları belirlenirken 2008 yılına kadar enflasyon ve büyüme oranlarının birlikte dikkate alındığını, böylece ücretlerin enflasyon karşısında erimesi engellenirken; hakları olan büyümeden pay aldıklarını kaydeden Erdoğdu, hükümetin 2006\'da çıkardığı ve 2009\'da yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reform Yasası\'nda büyümeden alınan payın kaldırıldığını hatırlattı. CHP\'nin yasayı Anayasa Mahkemesi\'ne götürdüğünü ve yüksek mahkemenin bu maddeyi \'Büyüyen ekonomiden bireye düşecek refah payının gözetilmemesi, sosyal hukuk devleti ve sosyal güvenlik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır\' gerekçesiyle bozduğunu anlatan Erdoğdu şöyle devam etti: \"Ama hükümet, büyümeden yüzde 100 yerine yüzde 30 pay verilmesini kararlaştırdı. Oysa AYM büyüme oranında pay verilmesi gerektiğine işaret etmişti. Hükümet o zamandan bu yana Anayasa\'ya aykırı olarak ücretlilere eksik ödeme yapıyor. Çalışanların büyümeden alamadıkları pay 2009-2015 dönemi sonunda yıllık yaklaşık 3 bin 200 Avro\'ya ulaştı. Diğer bir deyişle, ortalama çalışan kazancı, 12 yıllık AKP döneminde senelik sadece 2 bin Avro artmışken, çalışanlar büyüme sürecine katkılarından dolayı hak ettikleri asgari tutar olan senelik 3 bin 200 Avro\'luk bir kazanç artışından mahrum kaldılar. Yani AKP iktidarı bir çalışanın kazancından ortalama ayda 1.100 TL\'sini gasp ediyor.\"

BİN TL ALANIN MAAŞI 7 BİN TL OLMALIYDI

Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve emeklinin zam pazarlığında; hükümet, saray ve sarı sendika üçgeninde kumpas kurulduğunu ve kamu çalışanları ile emekliler ölüm gösterilerek sıtmaya razı edildiğini ifade eden Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi: \"2003 yılından itibaren açıklanan enflasyon ve büyüme oranları birlikte hesaplandığında 2016 sonu itibariyle kamu çalışan ve emekli maaşlarının reel olarak 7,13 katına çıkması gerekirdi. Yani 2003 yılı başında bin TL alan bir memurun maaşının 2016 sonunda 7 bin 130 TL olması gerekiyordu. Oysa bu kesimin ücreti sadece 3 bin 670 TL\'ye yükseldi. Yani memur maaşları 2016 sonunda olması gerekenin ancak yarısı kadar arttı. Bütün kamu çalışan ve emeklileri bu hesabı yapmalı ve eğer 2003 yılı başında aldıkları maaşın 7,13 katı maaşı alamıyorlarsa haklarının hükümet tarafından çalındığını bilmeli. 5 milyon kamu çalışan ve emeklilerinin çalınan maaşları ise, yapılan yolsuzluk ve suiistimallerle yandaşlara peşkeş çekiliyor.\"

EMEKLİLER 148 MİLYAR ALACAKLI

Aynı durumun emekliler için de geçerli olduğuna işaret eden Erdoğdu, ülke olarak içinde bulunulan varlığın kaynağının emeklilerin birikmiş emeklerinden başka bir şey olmadığına işaret ederek şunları söyledi:

\"Emeklilerin emekleri olmasaydı ekonominin gelişmesi mümkün olmazdı. Emeklilerin emekleri, ekonominin varlığı-sermayesidir. O yüzden, büyümeden pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı emeklilerimize büyümeden 3\'te 1\'in bile altında bir oranda pay verilmesini emeklilerimize layık görüyor. Hesaplamalarımıza göre hükümet, Anayasa Mahkemesi\'nin kararına uymayarak, enflasyon oranları da dikkate alındığında, 2009-2016 yılları arasında işçi emeklilerinin117 milyar, Bağkur emeklilerinin de 31 milyar TL\'sini gasp etmiştir. Bu, her bir işçi emeklisinin devletten 19 bin, Bağkur emeklisinin de 12 bin 500 TL alacağı var demektir.\"

Bu koşullar altında kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşlara yüzde 100 zam yapılmasının bile geçmiş haklarının birikmiş değerini karşılamayacağını belirten Erdoğdu, yoksulluk sınırı altında yaşayan emeklilerin refah artışından yararlanmasını engelleyecek düzenlemelerin sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmadığını söyledi. Erdoğdu, CHP iktidarında ilk yapacaklar işlerden birinin ücretlilerin uğradığı bu haksızlığı gidermek olacağını belirterek, “CHP iktidarında ücretliler büyümeden payını ve geçmiş yıllardan kayıplarını alacak\" diye konuştu.

Haber: ANKARA (DHA)

