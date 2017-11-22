DHA ANKARA- CHP'den Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

TBMM katip üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, katıldığı bir spor programında sarf ettiği sözler nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı\'nın tepki göstererek, \"Bu durum yayın ilkelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hak ettiği muameleyi görmesi için CHP olarak elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isterim\" dedi.

TBMM katip üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Meclis\'te düzenlediği toplantısında, Beyaz TV\'de yayınlanan \'Derin Futbol\' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı\'ya sert tepki gösterdi.

Bugün bu sözleri kınamak ve yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi vermek için açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Hürriyet, \"Daha önce pek çok terbiyesiz lafın sahibi olan hatta ve hatta \'bu memlekette Zekeriya Öz\'ün heykeli dikilecektir\' cümlesi ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı\'nın önceki gece kullandığı sözler sadece Boşnak halkını değil bu coğrafyada yaşayan herkesin tepkisini çekmiştir. Rasim Ozan Kütahyalı tarafından söylenen sözler ülkemizde yaşayan Boşnak vatandaşlarımızı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak, ayrımcılık yapmaktır. Bu durum yayın ilkelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle; önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın takipçisi olacağız. Ardından \'Beyaz TV\' kanalından şikayetçi olarak, ilgili kanalın cezalandırılması ve hakkında idari yaptırım uygulanması hususunda karar verilmesi için RTÜK\'e başvurduk\" dedi.

\"SUÇ İŞLEMİŞTİR\"

Konuşmasında, \"İsmini anmak bile istemediğim şahıs kullandığı ifadesi ile kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ve sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret etmiş 5237 sayılı Kanunun 216. Maddesi 2. fıkrasında düzenlenen \'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak\' suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Boşnak kökenli kesimini alenen aşağılayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir\" diyen Hürriyet, şöyle konuştu: \"İsmini telaffuz etmenin dahi tüylerimizi diken diken etmeye yettiği bu omurgasız canlı, yandaş medyanın geldiği konumu ve yaşadığı güç sarhoşluğunu bizlere açıkça göstermektedir. Bir yanda da her gün bunları televizyon kanallarına çıkarıp alkışlatanlar, ağızlarındaki pisliği insanlığın üzerine sıçratanlar da en az onlar kadar sorumludur\"

\"YARANMA GAYESİ NAFİLE ÇABADAN ÖTEYE GEÇMEYECEKTİR\"

Oluşan tepkilerden sonra Rasim Ozan Kütahyalı\'nın yayınladığı açıklamaya değinen Hürriyet, sözlerini şu şekilde tamamladı: \"Boşnak coğrafyasına ve kardeşlerimize yaranma gayesi ise, nafile çabadan öteye geçemeyecektir. Ve bugün de ne tesadüf ki, Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Bosna\'da soykırım yapıldığına hükmetti ve Bosna Kasabı Mladic\'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi. Adalet yerini buldu. Bu soykırım insanlık tarihindeki kapkara bir lekedir. Boşnaklara küfür edenler de bu soykırım gibi tarihte kara leke olarak yerini alacaktır. Kütahyalı\'nın hakareti bir özürle geçiştirilemez, kanaldan kovmak yetmez, savcılar görevini yapmalıdır. Hak ettiği muameleyi görmesi için CHP olarak elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isterim\" CHP Milletvekili Mahmut Tanal\'da Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milletvekili Hürriyet ile Tanal\'ın açıklaması



Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-